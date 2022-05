È nata Ottavia, Orietta Berti nonna bis (e la grande tradizione è rispettata)

Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta: il 30 aprile alle 6.15 è nata Ottavia, la secondogenita di Otis e di Lia. Felicitazioni per la cantante emiliana, che così accoglie in famiglia un’altra nipotina dopo Olivia. E la grande tradizione del nome è rispettata ancora una volta.

Orietta Berti, nonna bis: quando è nata Ottavia

A dare l’annuncio della nascita di Ottavia non è stata Orietta Berti, bensì il settimanale Gente, che ha condiviso in anteprima la notizia: forti certe hanno comunicato che alle 6.15 all’ospedale di Montecchio Emilia è nata Ottavia. Qualche ora dopo, l’artista ha deciso di ufficializzare l’arrivo della seconda nipotina su Instagram, dove ha condiviso tutta la sua incredibile emozione.

“Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 6.15 è nata Ottavia, la nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia (la nostra prima nipotina) siamo già innamoratissimi della nuova polpetta di famiglia: è un’emozione straordinaria. Talmente forte da essere quasi indescrivibile. Ci riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia”.

La storia su Instagram è contornata da tantissimi cuori, ma non solo, perché Orietta ha voluto congratularsi con Lia e Otis e ha ringraziato i medici dell’ospedale. “Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis, che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici, a tutte le ostetriche e a tutto il reparto Maternità ed Ostetricia (diretto dalla primaria dottoressa Daniela Viviani) dell’ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro assistenza, empatia e immensa professionalità. Viva Ottavia”. Il fiocco rosa è stato appeso al muro di casa: “È nata Ottavia“.

Orietta Berti, l’annuncio a Verissimo

L’artista, che negli ultimi anni sta vivendo un periodo a dir poco glorioso per la sua carriera, aveva dato l’annuncio della gravidanza di Lia Chiari, moglie del figlio Otis, in occasione di un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. La coppia ha un’altra figlia, la primogenita Olivia.

“Mio figlio e la compagna me l’hanno detto due mesi fa. Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla”. Oltre a Otis, la Berti ha anche un altro figlio: Omar, di cui non si conosce tanto, in quanto è molto riservato e tiene alla sua privacy. Omar, al momento, non ha figli, ma naturalmente anche lui rispetterà la regola della O, una tradizione a cui Orietta e Osvaldo tengono moltissimo.

La tradizione di famiglia: i nomi con la O

Orietta, Osvaldo, Otis, Omar, le nipotine che si chiamano Olivia e Ottavia. C’è una “regola”, che poi è più una tradizione, nella famiglia Berti-Paterlini. Perché tutti i loro nomi iniziano proprio con la lettera O. E, in effetti, sempre a Verissimo, la cantante aveva menzionato la possibilità che, ancora una volta, si sarebbe trovato un modo per rispettare la simpatica consuetudine. “Non so come la chiameranno perché fanno ancora confusione con i nomi. Di certo verrà mantenuta la tradizione dei nomi con la O“. E così è stato: non poteva di certo andare diversamente.