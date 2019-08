Olivia Newton-John parla del cancro che l’ha colpita e fa una confessione

editato in: da

Olivia Newton-John, l’indimenticabile star di Grease, sta male. L’attrice, che è stata colpita per la terza volta dal cancro, racconta con coraggio la sua battaglia.

Era il 1992 quando la Sandy del celebre film annunciò di avere un tumore al seno. Poi la lotta e la scoperta, terribile, del ritorno della malattia, nel 2013 e infine nel 2019. Il cancro si è esteso, così tanto che qualche settimana fa i giornali avevano parlato di “condizioni gravissime”.

La Newton-John, che da anni si è ritirata dal mondo del cinema, in questi giorni ha rilasciato una toccante intervista spiegando che la malattia è piuttosto aggressiva, ma che lei continua a vivere con positività ogni giorno.

“Non so quanto ancora vivrò – ha confessato -. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo. Quando ti viene data una diagnosi di cancro o una diagnosi di una malattia spaventosa, ti viene improvvisamente detto più o meno quanto vivrai”.

“Se credi alle statistiche – ha aggiunto Olivia -, le farai accadere. Se qualcuno ti dice ‘hai sei mesi da vivere’, molto probabilmente lo farai – perché ci credi. Ho passato momenti atroci – ha svelato la star di Grease e amica di John Travolta -. Il cancro si è esteso alla colonna vertebrale due anni fa”.

La Newton-John comunque continua a curarsi ed è sostenuta anche dai suoi familiari, in particolare il marito John Easterling, sposato nel 2008 con cui vive in un ranch in California.

“Per un periodo sono stata sotto morfina perché il dolore era troppo intenso – ha spiegato in un’intervista televisiva -. Ero terrorizzata all’idea di usare la morfina perché so che è una cosa difficile da cui staccarsi, ma ora la sto eliminando con la cannabis. Per il mio stato non parlo mai di battaglia – ha concluso l’attrice -. È qualcosa con cui convivo, ma non la vedo in questo modo. Non parlo di guerra contro il cancro.”