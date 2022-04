Nuove nozze in casa Beckham: dopo Brooklyn, anche Romeo verso il fatidico Sì

Matrimonio Beckham-Peltz, tutti gli invitati Vip: i look più belli del matrimonio milionario

Dopo il matrimonio tra il primogenito di David e Victoria Beckham e la bellissima Nicola Peltz, celebrato lo scorso 9 aprile 2022, adesso sembra che nell’aria ci sia odore di nozze anche per il secondogenito della coppia, Romeo. Secondo quanto riportato da Mirror, il ragazzo sarebbe pronto per convolare a nozze con la sua fidanzata Mia Regan.

Beckham, nuove nozze in famiglia

La famiglia Beckham pare non sia destinata al riposo dopo il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz, che è stato sicuramente un grandissimo evento e soprattutto costoso; secondo quanto riportato da Mirror, anche per il secondogenito Romeo ci sarebbero le nozze in vista. Ha soli 19 anni, esattamente come la sua fidanzata Mia Regan, ma i due sono innamoratissimi e a quanto pare pronti per il grande passo. “Sono innamorati l’uno dell’altro. Hanno anche parlato di quanto desiderano una grande famiglia“, queste le parole arrivate da una fonte di Mirror che sostiene anche una forte vicinanza tra Mia e mamma Victoria.

Niente di ancora certo, ma non sarebbe affatto impossibile che i due decidessero di sposarsi nonostante la giovane età e soprattutto sulla scia di uno dei matrimoni più importanti dell’anno, quello tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Replicare le lussuose nozze con la bellezza di 300 invitati e location da sogno non sarà di certo facile, ma di sicuro anche per il secondogenito dei Beckham ci sarà bellezza da vendere.

Romeo Beckham e Mia Regan, sposi dopo Brooklyn e Nicola

Se quanto riportato da Mirror dovesse ufficializzarsi, dovremmo prepararci ad assistere a un secondo matrimonio da sogno, quello tra Romeo Beckham e la sua fidanzata Mia Regan. Giovanissimi e innamorati, mentre Romeo segue le orme del papà con il calcio ed è attualmente una promessa nel campo dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con il Fort Lauderdale Cf, Mia Regan prosegue con la sua carriera da modella e influencer. Bellissima, bionda e con occhi azzurri, la fidanzata di Romeo sembra essere nelle grazie della famiglia, e soprattutto di mamma Victoria, la quale l’ha anche scelta come modella per il lancio di una nuova collezione di moda.

Non ci sono ancora notizie certe sul presunto matrimonio tra i due giovani ragazzi, ma sembra proprio che qualcosa possa accadere al più presto. D’altronde Romeo e Mia si mostrano costantemente super innamorati sui social, condividendo i loro momenti insieme e apparendo sempre felici.

Brooklyn Bechkam e Nicola Peltz, nozze da sogno

Trecento invitati, location da sogno e abiti da sposa da capogiro: replicare le nozze tra Brooklyn e Nicola Peltz sembra impossibile per quanto sia stato curato nei minimi dettagli, ma dopo la prima prova con il primogenito siamo sicuri del fatto che la famiglia Beckham potrebbe stupire nuovamente con le nozze di Romeo, qualora le indiscrezioni di Mirror si rivelassero vere e i due fidanzati convolassero realmente a nozze.

Nonostante il matrimonio tra Brooklyn e Nicola Peltz non sia stato social, con divieto per gli invitati di utilizzarli durante l’evento, l’attenzione che si è creata attorno alle nozze dell’anno è stata a dir poco incredibile e sicuramente la stessa curiosità la ritroveremmo se a sposarsi fosse il giovane Romeo.