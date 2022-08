Nozze Lopez-Affleck, la madre di Ben finisce in ospedale. Come sta ora

Fonte: IPA Jennifer Lopez si risposa con Ben Affleck. E fa le prime prove col pizzo

Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo il matrimonio che si è svolto lo scorso luglio, hanno deciso di riprendere i festeggiamenti nel weekend dal 19 al 21 agosto; stando a quanto riportato da Daily Mail, però, questi giorni sono iniziati con un piccolo incidente casalingo che ha visto coinvolta la madre dello sposo, finita in ospedale proprio a ridosso della grande festa.

Nozze Bennifer, l’incidente della madre di Affleck

Per questo weekend è prevista la seconda parte dei festeggiamenti delle nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma la coppia si è trovata a dover fare i conti con un piccolo incidente accaduto proprio dentro la loro villa.

La madre dell’attore, Christopher Anne Boldt, stando a quanto riportato da Daily Mail, sarebbe caduta dal molo presente nella proprietà del figlio, la tenuta di Riceboro, in Georgia, riportando così un taglio sulla gamba. Per questo motivo, la donna sarebbe stata trasportata in ospedale venerdì 19 agosto, riportando fortunatamente solo alcuni punti di sutura.

La grande festa, quindi, non è iniziata nel migliore dei modi per Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno soccorso la madre dell’attore proprio nel giorno in cui la spensieratezza avrebbe dovuto essere la parola chiave.

Ben Affleck, come sta sua madre

Per fortuna, nonostante il brutto episodio che avrebbe potuto segnare le nozze tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, tutto è andato per il meglio! La donna non ha riportato ferite gravi, e sono bastati alcuni punti di sutura per sistemare la situazione.

Non è ancora chiaro se il weekend di festeggiamenti sia stato rimandato o tutto procederà come previsto, ma considerate le buone condizioni di salute della madre dell’attore, i due neo sposi potrebbero aver deciso di non interrompere quanto programmato.

Le seconde nozze tra Jennifer e Ben

I neo marito e moglie si sono sposati ufficialmente lo scorso 17 luglio a Las Vegas, ma per un amore che ha fatto davvero un giro immenso e poi è tornato a far battere di nuovo i cuori delle due star (e dei fan) c’era sicuramente bisogno di fare le cose in grande.

Le seconde nozze, infatti, che avranno la durata di ben tre giorni, sono state programmate nel minimo dettaglio per festeggiare al meglio con amici e parenti. I Bennifer, come vengono chiamati dai fan, celebreranno nuovamente il loro matrimonio nella villa di Riceboro, in Georgia, e sono stati già avvistati alcuni vip per la cena programmata per il 19 agosto, lo stesso giorno in cui la madre dell’attore è finita in ospedale.

Matt Damon, amico oltre che collega di Ben Affleck, è tra questi; una festa super blindata, in cui l’accesso è riservato solamente ai parenti e agli amici. Per la giornata del 20 agosto è prevista la cerimonia, e per il giorno conclusivo c’è in programma un pic-nic per chiudere al meglio le nozze dell’anno che sono state al centro dell’interesse pubblico in un modo prevedibilissimo. Dopotutto sono i Bennifer, una delle coppie più amate di sempre che ha fatto sognare tantissime persone con il loro amore che si è riacceso dopo tanti anni.