Noemi sempre più bella: su Instagram bikini da 10 e lode

È sempre più in forma, Noemi: la cantante romana, classe 1982, sta condividendo su Instagram una serie di scatti che raccontano la sua estate, mostrando una forma fisica slanciata e definita. Una silohuette davvero mozzafiato, che è riuscita a conquistare grazie a un nuovo stile di vita all’insegna dell’esercizio fisico e dell’alimentazione sana.

Certo, va precisato che Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è sempre stata incantevole. Arrivata al successo grazie a X Factor, la cantante spicca per il suo incarnato chiaro, i capelli rossi e un taglio d’occhi magnetico.

Tuttavia, negli ultimi mesi, il suo corpo si è decisamente trasformato: Noemi ha voluto eliminare qualche chilo di troppo che, pur non inficiandone davvero la bellezza, evidentemente non la facevano stare bene con sé stessa e ne minavano il benessere.

Così, tra dischi e canzoni in cima alle classifiche, ha deciso di avviare un piano di remise en forme usando un programma specifico che consiste nell’allenarsi cinque giorni a settimana con sessioni di esercizi ad altissima intensità ripetute per circa 20 secondi ed eseguite 8 volte con 10 secondi di pausa. Si tratta del Metodo Tabata, che pare stia funzionando alla grande, complice anche una dieta da 1200 calorie giornaliere.

Ciò che appare chiaro – e che è anche la cosa più importante – è che la cantante è felice: sorride piena di vita e ha una carica straordinaria. Grazie alla sua trasformazione, infatti, Noemi sembra più motivata che mai e non ne fa mistero: in passato, per mezzo delle sue Instagram stories ha spiegato di aver trovato una nuova energia, che non è dovuta solo al vedersi “meglio” dal punto di vista estetico, ma anche dal sentirsi più forte sotto ogni punto di vista.

Un’energia e una forza che le saranno estremamente utili: la cantante si sta infatti preparando a una nuova serie di concerti e di impegni musicali, che non vede l’ora di poter riprendere a pieno ritmo. Intanto si gode il meritato relax e condivide i suoi successi con i fan e con gli amici, che continuano a motivarla e a sostenerla, ammirati dai suoi sforzi e dai risultati che è riuscita a raggiungere.

Noemi, radiosa in bikini. Fonte: Instagram