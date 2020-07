Noemi brilla su Instagram: il segreto della sua pancia piatta

editato in: da

Noemi continua ad apparire in forma smagliante: nel suo ultimo post su Instagram la cantante è raggiante e mostra pancia piatta e un fisico perfetto.

Il suo segreto è una combinazione di alimentazione sana e sport: dopo lo scatto in bikini nella vigna di famiglia, in cui ha sfoggiato una silhouette invidiabile, Noemi ha pubblicato un’altra foto in cui mostra i frutti del suo allenamento.

La cantante, in tenuta sportiva con un crop top che mette in risalto il fisico tonico e scolpito, sta seguendo una dieta che le ha fatto superare la prova costume a pieni voti: si tratta di un’alimentazione particolarmente equilibrata, che le permette di assumere circa 1200 calorie al giorno.

Ma a fare la differenza è stato sicuramente il metodo Tabata, che prevede un allenamento per cinque giorni a settimana in un periodo di un mese e mezzo e che promette risultati sorprendenti.

Gli esercizi stanno dando i risultati sperati, ma la cosa più importante è che Noemi sembra aver trovato la giusta motivazione e il perfetto equilibrio tra esercizio fisico e alimentazione sana. Ad accompagnare il suo scatto su Instagram infatti ha dato dei suggerimenti anche ai suoi innumerevoli fan:

Nuova filosofia di vita:⁣ tenersi in forma in settimana per stare rilassati nel weekend! Consiglio semplice, pratico e devo dire anche abbastanza efficace! Quanti di voi tradurranno questa teoria in pratica?

L’artista ha ricevuto tantissimi complimenti: primo fra tutti dal collega Federico Zampaglione, che ha commentato “Complimenti tesoro hai fatto un lavoro incredibile. Super top shape”.

Poi tantissimi i followers che hanno apprezzato la forma fisica di Noemi: “Che linea complimenti!”, “Quanto sei bella e luminosa”, “Tooop”. A una fan che ha chiesto come mai non avesse intrapreso questo percorso prima, ha risposto con la gentilezza e il garbo che la contraddistinguono: “Devi essere serena con te stessa”.

Nonostante la recente remise en forme, i chili in più non sono mai stati un problema per Noemi, che ha sempre avuto un rapporto sereno con il suo corpo. Adesso la bella cantante dai capelli rossi sembra essere in totale armonia con sé stessa e guardando i suoi ultimi scatti non si può che essere d’accordo.