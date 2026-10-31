Morta Nonna Silvi, l’addio del “nipote” Federico Fusca e l’affetto di chi l’ha amata sui social

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa Addio a Nonna Silvi

Aveva conquistato milioni di persone con un grembiule, un quaderno di ricette e grande spontaneità. Nonna Silvi è morta a 85 anni, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. All’anagrafe Silvana Bini, era diventata una delle food influencer più amate d’Italia, trasformando la cucina tradizionale toscana in un fenomeno social capace di superare confini e generazioni.

Come è morta Nonna Silvi

La notizia della morte di Nonna Silvi ha lasciato un grande vuoto nel mondo dei social, dove da tempo la cuoca toscana era diventata una presenza familiare. Con i suoi video, le battute sempre pronte e quel carattere schietto che la rendeva immediatamente riconoscibile, Silvana Bini era riuscita a creare un rapporto speciale con il pubblico.

A raccontare gli ultimi giorni della sua vita è stato il nipote Gabriele, lo stesso che nel 2022 aveva avuto l’intuizione di riprenderla mentre cucinava, dando inconsapevolmente inizio a un successo straordinario.

“Era una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia. Fino all’ultimo respiro è rimasta lucida interessandosi attivamente delle sue attività, purtroppo una malattia ce l’ha portata via in poche settimane”, ha dichiarato.

Parole che restituiscono il ritratto di una donna rimasta profondamente legata alla propria quotidianità anche quando la sua salute aveva cominciato a peggiorare.

La famiglia ha voluto spiegare anche sui social il motivo dell’assenza di nuovi contenuti nelle ultime settimane: “Una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi”.

Una scomparsa improvvisa, arrivata proprio mentre Silvana continuava a raccogliere riconoscimenti per la sua attività digitale. Soltanto lo scorso 15 ottobre aveva ricevuto il premio nella categoria Food ai Top Creators Awards 2026 di Forbes Italia. L’ultimo importante traguardo di una carriera cominciata quando molti, alla sua età, avrebbero già scelto di ritirarsi.

Chi era Nonna Silvi

Silvana Bini era nata il 26 marzo 1941, ultima di otto figli di una famiglia toscana. La sua passione per la cucina affondava le radici nell’infanzia, quando aveva imparato dalla madre a preparare piatti semplici utilizzando gli ingredienti disponibili: pane raffermo, verdure dell’orto, uova e poco altro.

Una cucina povera soltanto nel nome, ricca invece di sapori, tradizioni e gesti tramandati di generazione in generazione.

Nel 2006 aveva iniziato a lavorare quotidianamente al Forno Martini di Castelfiorentino, aperto dal figlio Marco, occupandosi della preparazione di dolci e prodotti salati. Per anni quella era stata la sua dimensione, tra impasti, teglie e ricette custodite in un vecchio quaderno.

Poi, nell’ottobre 2022, la svolta. Il nipote Gabriele aveva cominciato a filmarla con il telefono, pubblicando sui social alcuni momenti della sua quotidianità. Nessuna sceneggiatura, nessuna particolare costruzione del personaggio: soltanto una nonna che cucinava come aveva sempre fatto.

Il risultato è stato fin da subito sorprendente. I video sono diventati virali e Nonna Silvi si è velocemente trasformata in una star di Instagram e TikTok a 81 anni.

Il suo segreto? Una personalità impossibile da imitare. I capelli corti, gli occhiali, le mani esperte che lavoravano gli ingredienti con decisione e quella parlantina tipicamente toscana, capace di alternare consigli gastronomici e battute irresistibili.

“Glielo volete fare un ragù ai vostri mariti?”, scherzava in uno dei suoi ultimi video, mentre spiegava come preparare uno dei grandi classici della cucina italiana.

Con il tempo, i numeri sono diventati impressionanti: 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Un pubblico trasversale, composto da giovani appassionati di cucina, famiglie e persone che nei suoi gesti ritrovavano quelli delle proprie nonne.

Federico Fusca ricorda Nonna Silvi

Tra i tanti messaggi di affetto arrivati dopo la morte di Nonna Silvi, uno dei più commoventi porta la firma di Federico Fusca, chef toscano e altro volto amatissimo dei social, che con Silvana Bini aveva costruito un rapporto speciale, fatto di complicità, risate e una passione condivisa per la cucina.

A ricordarla è stato proprio lui, attraverso un post su Instagram accompagnato da una fotografia che li ritrae insieme. Parole cariche di emozione, che raccontano un legame andato ben oltre le collaborazioni professionali e i video diventati virali.

“Per tutti ero il tuo “terzo nipote”. E anche se non lo ero davvero, per me tu eri Nonna”, ha scritto lo chef, ricordando con orgoglio di essere stato il primo a condividere con lei un video sui social.

“Ho avuto la fortuna di essere la prima persona con cui hai girato un video sui social. Un ricordo di cui vado profondamente fiero e che oggi mi tengo ancora più stretto. Perché dietro quel video c’eri tu, con la tua allegria, e c’era un affetto che andava ben oltre uno schermo”, ha aggiunto.

E ancora: “Ti voglio salutare pensando alle risate fatte insieme e alla fortuna di averti conosciuta come esempio di vita e di rinascita. Buon viaggio Silvana Bini, porta anche lassù un po’ della tua sana allegria!”.

Un addio tenero e personale, che racconta meglio di qualsiasi numero sui social ciò che Nonna Silvi era riuscita a costruire: non soltanto una comunità di milioni di follower, ma legami autentici e affetti destinati a sopravvivere alla sua scomparsa.