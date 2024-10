Morgan furioso contro Asia Argento: “Come si permette di dire che mi drogo?”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Morgan e Asia Argento

La tensione tra Morgan e Asia Argento si riaccende e questa volta si fa sentire più forte che mai. Il cantautore, noto per la sua personalità eclettica e le sue esibizioni fuori dal comune, non ha preso bene le recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna Asia Argento durante l’intervista a Verissimo, andata in onda il 19 ottobre 2024. L’attrice aveva fatto pesanti riferimenti al loro rapporto e, soprattutto, a quello che Morgan avrebbe con la figlia Anna Lou, parlando anche di presunte sue dipendenze.

Il racconto di Asia Argento a Verissimo

Durante l’intervista, Asia Argento ha ripercorso il difficile rapporto con Morgan, parlando delle sue presunte assenze nella vita della figlia e aggiungendo una riflessione particolarmente pungente: “Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata”.

Parole dure, che hanno toccato Morgan nel profondo, soprattutto perché dette in sua assenza. Il cantautore ha subito replicato affermando che parlare di queste cose senza la possibilità di difendersi sia stato estremamente scorretto: “Va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi“.

L’attrice ha poi aggiunto che Morgan sarebbe “preda del suo ego“, un’osservazione che ha ulteriormente acceso gli animi. Ma è stato proprio il riferimento ai presunti problemi di dipendenza a scatenare la reazione furiosa del cantante, che ha definito “squallida” l’espressione usata da Asia Argento per descrivere la situazione.

Il feroce sfogo di Morgan

La risposta di Morgan non si è fatta attendere e, attraverso uno sfogo che ha avuto eco sui social e nei principali mezzi di informazione, ha manifestato tutta la sua frustrazione e il disappunto nei confronti di ciò che Asia Argento ha affermato.

“Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico,” ha dichiarato Morgan. “Nemmeno la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna”.

Queste parole taglienti hanno immediatamente scatenato un vortice di discussioni mediatiche, evidenziando quanto sia complesso il rapporto tra i due ex partner.

Nel suo lungo e accorato sfogo, Morgan ha espresso tutto il suo malessere verso le accuse pubbliche che Asia Argento ha mosso nei suoi confronti, criticando aspramente il comportamento dell’ex compagna.

“Una madre decente ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio. Ma non mi pare proprio il mio caso,” ha detto il cantante, evidenziando quanto ritenga di aver fatto per la figlia, Anna Lou.

Morgan ha sottolineato come, non solo lui, ma anche la sua famiglia abbiano sempre nutrito amore e attenzione per Anna Lou, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto in termini di “cura amorevole, gentilezza e valori morali”.

Le parole del cantautore non lasciano spazio a interpretazioni, poiché puntano direttamente a screditare l’immagine che Asia Argento ha cercato di dipingere di lui. Morgan ha fatto emergere il suo risentimento verso la società e il modello di donna che, secondo lui, Asia rappresenta: “Che modello orrendo di donna, modello di aggressività e di grevità morale”.

Un conflitto sempre più pubblico

Il rapporto tra Morgan e Asia Argento è stato spesso al centro delle cronache mediatiche, ma questa volta la questione sembra aver toccato un nervo particolarmente sensibile per entrambi.

Morgan ha ribadito che queste accuse pubbliche danneggiano non solo la sua immagine personale, ma anche quella della loro famiglia, un nucleo che lui ha sempre cercato di proteggere e di nutrire. “Siamo nella situazione opposta,” ha affermato con convinzione, riferendosi alla sua cura per la figlia, sottolineando ancora una volta come lui, insieme alla sua famiglia d’origine, abbia sempre cercato di offrire a Anna Lou un ambiente stabile e affettuoso.