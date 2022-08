Miriam Leone: “Ora vivo a colori”. E seduce col crop top proibito

Fonte: IPA Nastri d’Argento 2022, i look più belli: da Drusilla Foer a Miriam Leone

Miriam Leone, ovvero cronaca di una vacanza che è un tripudio di gioia e spensieratezza. L’attrice sta trascorrendo la sua estate da sogno, immergendosi nelle azzurre acque del Mediterraneo e concedendosi qualche momento per riflettere. Perché se è vero che le vacanze ci consentono di staccare la spina e rigenerarci dopo un duro (ma soddisfacente) anno di lavoro, d’altro canto sono anche l’occasione per fare un bilancio delle nostre conquiste. E per Miriam la conquista più grande è vivere finalmente a colori, raggiante e libera proprio come il crop top che sfoggia nell’ultimo post di Instagram.

Miriam Leone, un inno alla sua estate a colori

Se c’è una qualità che dobbiamo riconoscere a Miriam Leone è la capacità di trasmettere le proprie emozioni, con un candore e una spontaneità fuori dal comune. Lo fa ogni volta che condivide uno scatto in riva al mare, con il fisico cinto da un bikini e immersa nelle azzurre acque mediterranee, o quando si mostra più elegante, pronta per un party o per un evento mondano. Basta davvero poco a Miriam per farsi voler bene, anche quando mostra orgogliosa il suo nuovo taglio di capelli dopo tanti mesi a lasciarli crescere o si fa un selfie senza trucco, semplicemente “per vedere l’effetto che fa”.

Adesso questa adorabile ragazza della porta accanto sta vivendo un momento d’oro e non solo per via del successo sul lavoro o del plauso del pubblico. Per l’attrice il 2021 è stato l’anno del “grande passo”, quello che l’ha vista splendere all’altare per unirsi in matrimonio al suo amato Paolo Carullo, l’uomo con il quale ha deciso di condividere la sua vita. E il 2022 non è da meno, l’anno della rinascita e della consapevolezza, l’inizio di un nuovo capitolo che siamo certe le darà molte soddisfazioni.

E quando a corredo di una foto estiva su Instagram scrive “Ho dismesso il bianco o il nero per vivere a colori”, in quella semplice frase si racchiude l’essenza di tutto questo. È un inno all’estate, alla vita e all’amore: “Gratitudine e rispetto per tutta questa bellezza, per il silenzio, per i sospiri, per i sorrisi, la contemplazione, i tuffi e le bracciate, il costume fuori ad asciugare, il ritmo lento e il battito accelerato, il caffè ghiacciato e le camminate, i nuovi amici, il sole, il vento, il sale sulle labbra, i regali e il mio amore che mi fa scoprire posti nuovi. Ah, certo, anche le patatine fritte. Amo l’estate 🧡”.

Miriam Leone seduce col crop top arancione

Grata per ciò che la vita le dona, giorno dopo giorno. Per ogni istante trascorso al fianco del marito Paolo, della famiglia e degli amici, vecchi e nuovi. E accanto alla semplicità ma anche alla potenza delle sue parole, fa capolino una foto dell’attrice in cui il colore dominante è l’arancione, il simbolo dell’estate per eccellenza.

Lo indossa con la sua consueta naturalezza e con quel pizzico di audacia che ne mette in risalto la prorompente femminilità. Sullo sfondo foglie verdi e rigogliose e in primo piano lei, Miriam Leone con il suo crop top proibito in maglia (di grande tendenza questa estate) che lascia intravedere le forme del décolleté, ma senza scadere nella banale volgarità. Cappellino con visiera, occhiali aviator e via: Miriam è pronta per continuare a godersi la sua fantastica estate a colori.