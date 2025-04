Michelle Pfeiffer in lacrime a Hollywood: la dolcezza del marito David al suo fianco

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Michelle Pfeiffer

Vederla con gli occhi lucidi, le mani tremanti e il cuore in mano è stato un momento che ha commosso tutti. Michelle Pfeiffer, leggenda vivente del cinema, ha ricevuto l’onore delle impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood. Un traguardo importante, celebrato tra abbracci sinceri, il sostegno affettuoso del marito David E. Kelley e lo sguardo orgoglioso di chi le vuole bene davvero.

L’emozione di Michelle Pfeiffer tra lacrime e abbracci

È un sogno che diventa realtà per Michelle Pfeiffer, che a 66 anni ha visto immortalare le sue mani e i suoi piedi al TCL Theater di Hollywood durante il TCM Classic Film Festival. Un momento storico e carico di significato, che l’iconica attrice di Scarface ha vissuto con le lacrime agli occhi, circondata dall’affetto delle persone più care. Al suo fianco, discreto ma presente, il marito David E. Kelley: produttore di culto e compagno di vita da quasi trent’anni, capace di farla sorridere anche nel pieno della commozione.

Fonte: IPA

Per Michelle Pfeiffer, ricevere questo onore è stato molto più di un riconoscimento. Con un tocco di autoironia e tanta gratitudine, l’attrice ha affidato ai social il suo stato d’animo: “Un sogno che si avvera. Grazie @tcmfilmfest & @chinesetheatres e al mio incredibile team di questi anni per aver reso possibile questo onore” ha scritto, prima di arrivare emozionatissima sul red carpet.

Per l’occasione, Michelle ha scelto un outfit sofisticato e senza tempo: un completo nero firmato The Row, abbinato a una camicia di seta avorio sempre della maison. L’ensemble era impreziosito da décolleté nere a punta e una cascata di onde biondo platino lasciate morbide sulle spalle. Uno styling curato nei minimi dettagli da Samantha McMillen, che ha saputo valorizzare la naturale eleganza di Michelle, rendendola semplicemente luminosa. Il trucco, realizzato da Valli O’Reilly, puntava su una pelle radiosa, labbra nude e occhi appena sottolineati: un beauty look fresco e raffinato, perfettamente in linea con il mood della serata.

Fonte: IPA

Accanto a lei, David E. Kelley ha scelto uno stile sobrio ma d’effetto: completo scuro gessato, camicia bianca e nessuna cravatta, in piena armonia con il carattere discreto che lo contraddistingue. È stato lui a tenderle la mano più dolce nei momenti di maggiore commozione, stringendola in un abbraccio tenero sotto gli occhi dei fotografi.

Fonte: IPA

Le sorelle Fanning e i legami d’amicizia che resistono al tempo

A rendere ancora più speciale questo momento sono arrivate anche due amiche e colleghe di lunga data: Elle e Dakota Fanning, che hanno lavorato con Michelle nel film I Am Sam e più recentemente nella saga di Maleficent, dove la Pfeiffer ha interpretato una regina tanto elegante quanto temibile.

Fonte: IPA

Le due sorelle, vere e proprie icone di stile per le nuove generazioni, hanno scelto per la cerimonia abiti da sogno: Dakota ha optato per un delicato vestito a colonna avorio firmato Miu Miu, mentre Elle ha incantato con un abito romantico di Rodarte ricamato a fiori.

Non è un caso che proprio loro fossero presenti: la relazione tra Michelle e le Fanning è fatta di stima reciproca e di un affetto che va oltre il set. E in un giorno tanto significativo, la loro presenza ha sottolineato quanto Michelle Pfeiffer sia riuscita a conquistare Hollywood non solo con il talento, ma anche con la sua umanità.