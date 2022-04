La Hunziker su Instagram: “Volevo scappare dal dolore, dai problemi di alcol di mio papà”

Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Un messaggio di forza, quella che ti aiuta a rincorrere i tuoi sogni e a trasformarli in realtà. Ma anche un ricordo di un’infanzia complicata, a tratti dolorosa. Michelle Hunziker ha affidato ai social un pensiero molto personale e tanto profondo, parole che arrivano a toccare il cuore.

Michelle su Instagram il suo passato e un messaggio di speranza

Parole profonde, toccanti, ma anche potenti perché ricche di speranza e molto ispiranti: Michelle Hunziker nel suo ultimo post sul suo profilo Instagram apre il suo cuore e lo fa ricordando il suo passato, da dove è partita e dove è arrivata.

A corredo di questa sorta di lettera tra lei e i fan, ha pubblicato un video tratto da Michelle Impossible, in cui la si vede appena 18enne a un provino raccontare che il suo sogno sarebbe stato quello di condurre un programma.

Sappiamo bene che quel desiderio è diventato realtà, facendo diventare Michelle una delle donne di spettacolo più amate in Italia e non solo. Accanto a questo video, profondamente emozionate, ha voluto ricordare il suo passato e infondere fiducia nei sogni. Soprattutto perché parte da quella che è stata la sua fuga da una situazione familiare che le causava dolore. Nel testo si legge: “Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in Svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me…”.

Poi la showgirl ha ricordato momenti difficili: “Non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcool”. E poi si legge: “Io guardavo fuori e la mia mente non conosceva limiti… Sognavo… Sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici. Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi”.

Parole potenti, perché raccontano vita vera e vissuta, e di come sia riuscita a trasformare quello che era solo un grande desiderio, arrivato in momenti carichi di dolore, in una carriera ricca di successi.

Michelle Hunziker, la carriera dirompente

Da quella bambina che fuggiva dal dolore, guardando fuori dalla finestra, a oggi la strada è stata tanta, un percorso lungo e ricco di soddisfazioni.

Negli anni Michelle Hunziker si è ritagliata un posto nel cuore dei telespettatori grazie alla sua intelligenza, all’ironia, al sorriso contagioso e a una bellezza che buca lo schermo. Il suo debutto in tv è avvenuto nella stagione 1994 – 1995. Poi ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico attraverso diverse trasmissioni (I cervelloni, Paperissima Sprint, Colpo di fulmine solo per citarne qualcuna) e la recitazione.

Tra gli ultimi progetti il one woman show Michelle Impossibile: uno spettacolo che è piaciuto al pubblico con tantissimi ospiti tra i suoi amici e affetti più cari . E da cui è tratto il video che la showgirl ha condiviso per lanciare un messaggio importante che incita a sognare e a farlo in grande. E in cui ha aperto il suo cuore raccontando un periodo difficile e doloroso del suo passato.