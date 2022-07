Michelle Hunziker parla degli anni nella setta. J-Ax: “Dimostri sempre la tua grandezza”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Cinque anni difficili, che le avevano modificato le vita e i rapporti con gli altri: Michelle Hunziker per un lungo periodo ha fatto parte di una setta. Per far capire cosa ha provato, e la sua esperienza personale, ne ha parlato in alcune occasioni. L’ultima è stata la puntata del podcast di J–Ax Non aprite quella podcast, durante la quale ha ripercorso cosa le era accaduto.

Michelle Hunziker, gli anni nella setta

Cinque anni, tanto Michelle Hunziker ha fatto parte di una setta gestita da Maga Clelia. Un periodo difficile per la conduttrice, che oggi ci appare sempre sorridente e legata profondamente alla sua famiglia. Non solo sui social dove sprizza energia ed entusiasmo, ma anche nel lavoro dove macina un successo dietro l’altro.

All’epoca, però, il far parte della setta l’aveva portata ad allontanarsi da alcuni dei suoi affetti più cari come la mamma Ineke e, quello che all’epoca era il marito, Eros Ramazzotti.

Tutto era iniziato da un incontro tra Michelle e la Maga Clelia, avvenuto nel corso di sedute di pranoterapia. In quelle occasioni la conduttrice non solo si era confidata sulla sua vita privata con la donna, ma aveva iniziato a seguire i suoi consigli.

Inizialmente la maga voleva tentare di farla riavvicinare al padre Rudolf Hunziker, ma l’uomo è morto e questo per la showgirl è stato un ulteriore motivo di dolore. Piano piano Michelle si è allontanata dalla mamma e poi dall’ex marito, dal quale si è separata nel 2002.

Di tutto questo ne ha parlato nel corso della puntata del podcast di J-Ax. Ma lo aveva fatto anche in passato. Ospite di Verissimo aveva ricordato: “Sono entrata senza neanche accorgermene, cominciando con delle sedute di pranoterapia per risolvere un problema di alopecia”.

Ricatto morale e controllo, ma per riuscire nel loro intento – aveva detto nel salotto di Silvia Toffanin – l’avevano obbligata a rompere tutti i legami importanti: “Per chi sta accanto a queste persone è difficile, il mondo è pieno di questi finti guru o life coach”, aveva aggiunto la conduttrice.

Cinque anni difficili, ma poi – non senza difficoltà – è riuscita a uscirne. E Michelle ha voluto ripercorrere quell’esperienza anche in un libro per aiutare gli altri a non cadere nella trappola delle sette.

Michelle Hunziker, il podcast di J-Ax e il suo commento

Coraggiosa a parlarne e a ripercorrere un momento particolarmente doloroso della sua vita, Michelle Hunziker è stata ospite di Non aprite quella Podcast di J-Ax . Durante la puntata, oltre alla sua esperienza personale, la conduttrice ha parlato – insieme al rapper, Matteo Lenardon e Pedar – di altre due sette, questa volta americane: la Love has won e la Heaven’s Gate.

A commentare la partecipazione di Michelle a questa puntata è stato lo stesso J-Ax, con cui lei ha lavorato nella trasmissione tv All Together Now – La musica è cambiata.

Lui, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso un’immagine che li ritrae insieme e ha scritto parole di grande stima per la conduttrice: “Oggi nel nuovo episodio di Non aprite quella podcast c’è anche Michelle Hunziker a raccontare con noi lo Special su sette e culti mortali. Boss, dimostri sempre la tua grandezza.

Decidere di venire come ospite a raccontare una vicenda che ti riguarda così da vicino, è davvero per Persone con la P maiuscola”.

Parole di supporto e stima, perché non è facile raccontare uno dei momenti più difficili della propria vita. Ma Michelle lo ha fatto, come già in passato non si era tirata indietro dal condividere qualcosa di più sulla sua sfera più privata.