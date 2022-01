Michelle Hunziker, nuovo maschio di casa dopo Trussardi: la foto su Instagram

Michelle Hunziker lascia Trussardi e si consola con Armani

A una settimana dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker presenta il nuovo maschio di casa nelle Storie di Instagram.

Michelle Hunziker, il nuovo maschio di casa

Se pensate si tratti di un cucciolo a quattro zampe, siete fuori strada. L’ironia è ben più sottile. Michelle Hunziker infatti condivide nelle Storie del suo profilo Instagram una foto che la ritrae sorridente e divertita mentre tiene in braccio un bambolotto vestito con una tutina celestina e una cuffietta coordinata. E a commento scrive: “Grazie alla Follesa per aver pensato al fatto che non ho un maschietto”.

Eccolo dunque il nuovo maschietto di casa Hunziker. In effetti, dopo la separazione da Tomaso Trussardi è circondata da sole femmine. La presentatrice svizzera ha infatti tre figlie, Aurora Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste. Un rappresentante dell’altro sesso manca in famiglia e Katia Follesa ha pensato di colmare questo vuoto con un dono davvero divertente e totalmente in linea con la sua verve.

Michelle Hunziker, il regalo di Katia Follesa

La Follesa sa giocare con la comicità e come ha raccontato qualche mese fa al Messaggero non si è mai presa troppo sul serio: “Mi sono sempre presa in giro per il mio aspetto fisico, con autoironia: io e Valeria (Valeria Graci, ndr) siamo state la prima coppia di donne a parodiare Miss Italia, in costume davanti a 2500 persone”.

Michelle Hunziker, il messaggio di Tomaso Trussardi dopo la separazione

Ironia che non manca nemmeno a Michelle Hunziker che è apparsa molto divertita per il piacevole regalo che arriva ad alleggerire un momento di difficoltà cui si aggiunge la pressione del gossip che già si è messo in moto con rumors, prontamente smentiti dai diretti interessati, di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti.

Per altro Michelle ha appena compiuto 45 anni, il primo compleanno dopo 10 anni che ha festeggiato senza suo marito Trussardi. In ogni caso, l’affetto non le è mancato, in primo luogo quello della figlia maggiore, Aurora. Ma anche Tomaso ha mandato un messaggio di auguri alla sua ex a sottolineare che la separazione si è svolta senza rancori, di comune accordo e i rapporti sono ancora buoni.