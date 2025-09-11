Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Michelle Hunziker è sempre pronta a scendere in campo per aiutare tutte le donne. Da quasi due decenni, infatti, la conduttrice ha fondato Doppia Difesa, un’associazione benefica che aiuta tutti coloro che subiscono degli abusi, con un occhio particolare alle donne vittime di violenza. L’organizzazione della presentatrice televisiva promuove anche delle campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per fare in modo che tutti riconoscano i primi segnali di future sopraffazioni.

Affinché quest’obiettivo di consapevolezza venga raggiunto, Michelle Hunziker ha lanciato un nuovo progetto d’interesse pubblico. La conduttrice televisiva ha svelato, infatti, sul suo canale Instagram ufficiale, che presto Doppia Difesa lancerà una nuova campagna informativa a favore delle donne.

Michelle Hunziker, la nuova campagna

Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più amate degli ultimi tempi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, infatti, è riuscita a farsi apprezzare dal grande pubblico per la sua professionalità, ma anche per la sua innata capacità di far divertire i telespettatori. Ma, oltre a questo lato più patinato, Michelle Hunziker porta avanti dal 2007 una lotta molto importante, al fianco dell’avvocato Giulia Bongiorno.

Le due donne, infatti, hanno fondato l’associazione Doppia Difesa per aiutare le donne, contro qualsiasi tipo di violenza, come ricordato di recente dalla stessa presentatrice con un’Instagram story: “Insieme in prima linea dal 2007 per contrastare la violenza”. Michelle Hunziker ha svelato anche di essere pronta a varare un nuovo progetto per la tutela delle donne: “Stiamo preparando una campagna sul controllo e su quanto possa essere pericoloso sottovalutare i primi segnali”.

Secondo la conduttrice televisiva chiunque ti controlli non ti ama: “Il controllo non è cura, non è amore: è una violazione. Messaggi ossessivi, domande insistenti, ‘So dove sei?’, ‘Cosa fai?’, costruiscono un muro di ansia e paura”. Michelle Hunziker ha voluto avvertire tutte le donne che la seguono che ci sono dei valori a cui non si può assolutamente rinunciare e se qualcuno prova a interferire con questi, la relazione sta certamente prendendo una piega assolutamente tossica: “La libertà e l’autonomia sono valori irrinunciabili: riconoscere l’inizio di una dinamica tossica è il primo passo per spezzarla”.

Michelle Hunziker, l’impegno per Doppia Difesa

Michelle Hunziker si batte per combattere la violenza contro le donne fin dal 2007, quando ha fondato Doppia Difesa con Giulia Bongiorno. L’ente benefico è, in realtà, una fondazione, i cui scopi sono chiari: “La volontà delle fondatrici, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, è aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze ma non ha il coraggio, o le capacità, di intraprendere un percorso di denuncia. Si tratta soprattutto di donne che spesso non hanno consapevolezza del loro status di vittime, perché vivono in condizioni di isolamento ideologico e/o sociale, nel silenzio oppure nell’indifferenza generale”.

La conduttrice televisiva, quindi, ha scelto di sfruttare la sua grande notorietà proprio per portare avanti un’importantissima battaglia sociale e, a distanza di quasi due decenni, il progetto non si ferma, anzi è pronta a lanciare delle nuove iniziative. Importantissima è, infatti, secondo le due fondatrici, l’azione continua di sensibilizzazione: “Doppia Difesa promuove iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi che riguardano discriminazioni, abusi e violenze, anche attraverso cortometraggi e campagne sociali”.