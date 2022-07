Michelle e Aurora, il selfie in barca su Instagram: la reazione di Eros Ramazzotti

Fonte: Instagram L'estate di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker e la figlia, Aurora Ramazzotti, si stanno concedendo una lunga vacanza tra donne, dopo la stagione televisiva che le ha viste impegnate entrambe. E non mancano gli scatti social, come quello condiviso nelle scorse ore, che ha infiammato Instagram, e ha avuto un commentatore d’eccezione, Eros Ramazzotti.

Michelle e Aurora, le vacanze tutte al femminile

Nei giorni scorsi sono state paparazzate a Porto Cervo, l’unica indicazione geografica precisa che abbiamo delle vacanze di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Infatti, madre e figlia, attivissime sui social anche in questi giorni, sono attentissime a non geolocalizzarsi mai nelle stories e nei post. Una ricerca di privacy, dopo tanti mesi di gossip di ogni genere, specie dopo la rottura della presentatrice con l’ormai ex marito Tomaso Trussardi.

Al termine di una lunga stagione televisiva, che le ha viste impegnate su più fronti con risultati ottimi, le due conduttrici si concedono dei giorni di relax nello splendido mare della Sardegna, e con loro le figlie minori di Michelle, Sole e Celeste, in una vacanza per sole donne, o quasi.

Con loro anche il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, unico uomo ammesso in questa estate lontana dai riflettori. Infatti, la Hunziker, dopo qualche giorno d’amore con il nuovo compagno, Giovanni Angiolini, ha deciso di dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Michelle sarà nuovamente in tv in autunno: se il suo ritorno a Striscia la Notizia è ancora in forse, sembra certa una seconda stagione per Michelle Impossible, il suo show in prima serata che ha conquistato il pubblico di Canale 5, con ascolti record.

Il commento di Eros Ramazzotti alle foto di Michelle e Aurora

L’ultimo scatto madre – figlia ha decisamente infiammato i social: “Svizzere allo scoglio” scrive ironicamente Aurora Ramazzotti, nella didascalia che accompagna le foto delle due in barca in bikini. Fisici invidiabili, sembrano quasi sorelle, come commenta qualcuno sotto il post Instagram.

Ma è stata la reazione di Eros Ramazzotti a mandare in delirio i fan di questa famiglia allargata: “Stupenderia.com” ha scritto il cantautore, accompagnando il messaggio con delle emoticon di occhi a cuoricino e una rosa.

Il commento lusinghiero verso la figlia e la ex moglie, si unisce a quei tanti gesti di amore familiare e riappacificazione che hanno contraddistinto la ex coppia nell’ultimo periodo. Dopo aver chiarito le incomprensioni del passato, Eros e Michelle sono più uniti che mai, specie dopo la separazione della conduttrice.

Prima l’apparizione di Ramazzotti nel programma Michelle Impossible, seguito da quel bacio che ha ricordato il grande amore del passato, e ha fatto sperare in un ritorno di fiamma. Poi, solo poche settimane fa, la partecipazione straordinaria della Hunziker e di Aurora nel video musicale del nuovo singolo di Eros, Ama.

Insomma, una famiglia riunita, dopo tanti dolori e anni di scontri a mezzo stampa. Non c’è nessun ritorno di fiamma, questo è certo, e lo hanno chiarito più volte, ma l’amore resta e si trasforma, come nel loro caso, in qualcosa di più potente di una passione.