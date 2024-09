Fonte: IPA Michela Vittoria Brambilla

Michela Vittoria Brambilla, classe 1967, ha vissuto fino a oggi una vita decisamente ricca, spaziando dalla politica al ruolo di attivista. Ha inoltre lavorato come conduttrice, ma è soprattutto nota al grande pubblica in quanto deputata. Ha operato come sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega al turismo e ministra per il turismo. Oggi è presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ma è anche una madre. Proviamo allora a conoscere meglio i suoi tre figli: Vittorio, Stella e Leonardo.

I figli di Michela Vittoria Brambilla

Nata a Lecco, sappiamo di Michela Vittoria Brambilla che dopo il diploma al liceo classico si è iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo filosofia. È sempre stata una lottatrice, come dimostra la vertenza nei confronti di una testata del gruppo Mediaset. Ciò l’ha portata a un praticantato d’ufficio da giornalista. Dal 1990 è giornalista professionista e la sua preparazione in ambito comunicativo è stata di certo messa a frutto nel corso degli anni.

Una volta raggiunta la notorietà, ha dovuto di fatto condividere con gli italiani alcuni frammenti della sua vita privata. A luglio 2012 ha sposato Eros Maggioni, imprenditore che è divenuto anche suo partner. Insieme hanno infatti fondato il Centro medico lombardo di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecce.

Una coppia felice che, a dispetto di ciò che si potrebbe pensare, conduce una vita molto riservata. I tre hanno avuto tre figli, con il primo giunto nel 2005. Il suo nome è Vittorio Edoardo e vanta una differenza d’età notevole rispetto ai suoi fratelli. Stella Sofia è infatti nata nel 2014, seguita da Leonardo Silvio nel 2017.

Michela Vittoria Brambilla si racconta

In svariate occasioni Michela Vittoria Brambilla ha parlato della propria famiglia, dello stile educativo impartito ai suoi figli e del rapporto che ha con loro. Ha fatto una scelta non facile, coinvolgendo sua figlia Stella nel suo programma Dalla parte degli animali. La piccola è ormai una presenza fissa, al punto da essere stata appuntata co-conduttrice. Il suo volto è ovunque, da YouTube e Instagram a TikTok. Il pubblico dello show è molto affezionato e di “un certo tipo” ma, al tempo stesso, il rischio aggressione web è sempre dietro l’angolo.

“Sono molto orgogliosa, perché lei è moto preparata. In ogni puntata mostra le sue competenze in merito agli animali selvatici. Sono la sua passione e legge tanti libri. Il vantaggio è che tutti questi animali lei li h a casa o al “Cras – Stella del Nord” (si tratta di un centro di recupero per animali selvatici). Lì si occupa di loro di persona (…) Ha una sensibilità che non è propria di bambini della sua età”.

Tutto ciò ha di certo generato una maggiore complicità. Il fatto che condividano questa grande passione per gli animali, però, non sembra aver avuto un impatto devastante, almeno sul maggiore dei tre figli. Un po’ diverso il discorso per Leonardo, il piccolo della cucciolata: “Insiste per venire con noi, anche se dopo un po’ si stufa. Vorrebbe fare come la sorella e in certe puntate lo si vede anche, entrando nel campo della telecamera per salutare”. Parole che risalgono a due anni fa. Oggi infatti il piccolo è cresciuto e, al pari della sorella, contribuisce attivamente nelle riprese del programma.

Che dire invece di Vittorio. Nel 2022 sua madre lo ha definito un ragazzo tranquillo e studioso, ma anche mammone. Adora gli animali, come tutta la famiglia del resto, e ha a casa i suoi preferiti. Un equilibrio magnifico, figlio degli insegnamenti dei nonni, che vivono nello stesso complesso: “Sono stati i miei genitori ad avermi dato questa impostazione. (…) È bello far stare i bambini in mezzo agli animali e mostrarli. È un messaggio positivo”.