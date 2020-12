Michela Quattrociocche festeggia il compleanno con Naldi ed è sempre più innamorata

editato in: da

Michela Quattrociocche, la nuova vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani

“Il più bel compleanno di sempre”, così Michela Quattrociocche ha definito il suo 32esimo compleanno, il primo accanto al suo nuovo amore Giovanni Naldi, l’imprenditore a cui è legata dallo scorso luglio.

Una festa intima e romantica, come ha mostrato con i suoi scatti su Instagram. La coppia sorridente e innamorata ha posato mostrando una torta con fragoline di bosco sopra a forma di cuore, accompagnata da un altro dolce accanto con cuore con su scritto “Buon compleanno Micky”. E poi tantissimi palloncini svolazzanti, con impresso il nome della festeggiata.

Tantissimi i like, i commenti e gli auguri dei fan e degli amici di sempre, come quelli di Laura Chiatti. Le due attrici infatti sui social hanno sempre mostrato di avere un rapporto speciale e di essere legate da una bellissima amicizia.

Nelle sue foto di Instagram Michela appare serena e felice, e sembra aver ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Giovanni Naldi. Fin dall’inizio ha scelto di vivere alla luce del sole il suo nuovo amore.

L’attrice ha iniziato questa relazione dopo aver annunciato la separazione dal calciatore Alberto Aquilani. I due si erano conosciuti nel 2008 sul set di Scusa ma ti voglio sposare, dove la Quattrociocche ricopriva il ruolo di protagonista e da allora non si erano più lasciati.

Michela e Alberto si erano sposati nel 2012, la loro unione poi era stata suggellata anche dall’arrivo della primogenita Aurora nel 2011 e di Diamante nel 2014. La separazione, arrivata dopo 9 anni di matrimonio e 12 anni insieme, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava una crisi tra i due e in tantissimi pensavano che la coppia avesse in programma un terzo figlio.

Aquilani e la Quattrociocche avrebbero chiuso il loro matrimonio pacificamente, ma la loro rottura non è mai stata commentata da entrambi, con l’obiettivo di proteggere la loro vita privata e soprattutto, le loro bambine.

A distanza di qualche mese da quel momento doloroso e delicato, Alberto sembra essere ancora single, mentre Michela ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi. I due, che si sarebbero conosciuti all’hotel Parco dei Principi di Roma, hanno trascorso momenti indimenticabili questa estate, condivisi sui loro profili social, tra dolci abbracci e baci appassionati.