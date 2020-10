Michela Quattrociocche si confessa: il rapporto con l’ex Aquilani e l’amore per Naldi

editato in: da

Michela Quattrociocche si confessa su Instagram, raccontando il rapporto con l’ex marito Alberto Aquilani e il nuovo amore per Giovanni Naldi. L’attrice e il calciatore si sono detti addio dopo un legame durato oltre dieci anni e la nascita di due figlie, Aurora, che ha 9 anni, e Diamante che ne ha 6. La coppia ha sempre vissuto lontano dai riflettori e anche il divorzio è stato protetto dal più stretto riserbo. L’amore, nato nel 2008 sul set di Scusa, ma ti voglio sposare, era stato coronato nel 2012 dalle nozze, poi l’annuncio dell’addio, arrivato nel 2020 come un fulmine a ciel sereno.

“Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose – avevano spiegato i due nel comunicato in cui annunciavano la separazione -. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”.

Oggi Michela ha scelto di vivere alla luce del sole l’amore per Giovanni Naldi. L’imprenditore arriva da una famiglia molto nota di albergatori e il primo incontro sarebbe avvenuto all’hotel Parco dei Principi di Roma, frequentato assiduamente dall’attrice. Su Instagram, la Quattrociocche ha accettato di rispondere alle domande dei follower e non si è tirata indietro nemmeno quando le è stato chiesto come ha vissuto l’attenzione derivata dal suo divorzio con Aquilani e dalla nuova relazione con Naldi.

“Non cambio – ha spiegato lei – e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio di persone che non mi conoscono e che non sanno praticamente nulla di me. Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo…le persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema”. Michela ha poi aggiunto di non essersi mai lasciata abbattere da chi la giudicava: “Per fortuna ho avuto sempre un carattere molto forte. Non mi lascio abbattere da pregiudizi di persone che di me non sanno praticamente nulla, la miglior risposta è l’essere sempre gentili”.

La Quattrociocche ha poi raccontato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito Alberto Aquilani e di aver incontrato Giovanni Naldi in palestra, ritrovando con lui la felicità.