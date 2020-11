L’uomo più sexy del 2020 è Michael B. Jordan (secondo People)

editato in: da

Gli uomini più sexy del 2020: la nostra speciale classifica

L’uomo più sexy del 2020 è l’attore afro-americano Michael B. Jordan, secondo l’annuale classifica della rivista People.

L’attore 33enne, diventato celebre per i ruoli in Black Panther e Creed ha commentato la notizia dicendosi super felice: “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime”.

Michael, quinto attore afro nella storia del magazine a ottenere l’ambito riconoscimento, oltre che attore talentuoso, è anche molto attivo nel sociale, sostenendo il movimento #blacklivesmatter e alle elezioni presidenziali americane si è schierato apertamente con Joe Biden e Kamala Harris. Inoltre, la sua casa di produzione Outlier Society Production è stata la prima a praticare i criteri dell’inclusività sia nella scelta del cast che in quella del team di lavoro.

Classe 1987, nato a Santa Ana, California, secondo dei tre figli di Donna Davis e Michael A.G. Jordan, ha una sorella maggiore di nome Jamila e un fratello minore di nome Khalid. Il suo secondo nome (Bakari) in lingua swahili significa “nobile promessa“. Dopo aver preso parte da bambino a vari spot pubblicitari, all’età di dodici anni ha debuttato come attore ottenendo piccole parti nelle serie televisive Cosby e I Soprano, oltre ad ottenere suo primo ruolo cinematografico in Black & White.

Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Johnny Storm, la torcia umana, nei Fantastici 4. Anche se il film è stato universalmente stroncato dalla critica, Michael si è riscattato interpretando Adonis Creed, il figlio del pugile Apollo Creed, nello spin-off di Rocky, Creed – Nato per combattere.

Nel 2018 Jordan è stato il cattivo Erik Killmonger in Black Panter, ottenendo il plauso della critica per la sua interpretazione

Time lo ha nominato come “una delle 30 persone sotto i 30 anni che stanno cambiando il mondo” ed è stato anche nominato uno degli astri del 2013 da Entertainment Weekly e GQ.

Per la cronaca, dopo qualche breve storia d’amore con alcune partner cinematografiche, attualmente è single e vive con mamma e papà in una casa a Sherman Oaks, distretto di Los Angeles…