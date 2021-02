Buon compleanno, Melissa Satta: la dolce dedica di Juliana Moreira

editato in: da

Melissa Satta, donna, moglie e madre

Tanti auguri, Melissa Satta! La showgirl, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani come velina di Striscia la Notizia, ha soffiato 35 candeline e ha fatto incetta di auguri, soprattutto su Instagram.

Mamma in carriera, la Satta ha festeggiato questa giornata speciale circondata dall’affetto degli amici cari, di colleghi (vecchi e nuovi) e della famiglia. Nelle storie di Instagram, Melissa ha condiviso l’affetto del fratello Max, che ha pubblicato un loro vecchio selfie, e tanti altri amici (vip e non).

Ad esempio, Juliana Moreira – che ha condiviso con la Satta un passato nella squadra di Antonio Ricci – ha voluto ricordare il loro legame passato, chiamandola affettuosamente Wonder Melly e pubblicando una vecchia fotografia con Samantha Crippa e Thais Wiggers.

“Pensa che quando sono arrivata a Milano… queste tre sono state la mia prima gang. Mi hanno coccolata, seguita e tante volte aiutato tantissimo. Vi voglio bene girls e auguri Melly Melly, sei sempre nel cuore”.

Anche Thais Wiggers non poteva mancare con auguri speciali e una fotografia ripescata dal loro passato a Striscia la Notizia, la bionda e la mora, gomito a gomito. “Auguri alla mia socia, compagna di avventure, donna forte e determinata, mamma spettacolare”, ha scritto con affetto la modella. “Che vengano tanti altri momenti belli come questo”, ha poi aggiunto, pubblicando uno scatto che le ritrae abbracciate al mare.

Barbara Petrillo, attrice napoletana e amica della showgirl, invece ha condiviso un post con una dolce dedica. “Le cose importanti si dicono in privato, le belle foto si mostrano in pubblico! Almeno finché ancora non saremo troppo rattrappite… insieme! Buon compleanno, il resto lo sai”. Anche l’attrice Marica Pellegrinelli e Federica Fontana hanno condiviso simpatici video e selfie insieme alla showgirl per augurarle buon compleanno.

Infine Striscia la Notizia, con un tuffo nel passato, ha riportato alla luce un vecchio provino di Melissa Satta, prontamente condiviso nelle storie di Instagram. Nata a Boston e cresciuta tra Stati Uniti e Sardegna, la Satta ha poi deciso di trasferirsi a Milano e lì è iniziata la sua avventura televisiva. Nel provino con Striscia, infatti, spiegava: “Io vorrei fare la giornalista. Se mi mandano subito a Tg5, perché no”.