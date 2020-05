Megan Fox e Brian Austin Green divorziano. Colpa del rapper?

editato in: da

Alla fine, dopo i vari rumors circolati nelle scorse settimane, è arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati: dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, è finita tra la bellissima attrice Megan Fox e Brian Austin Green, il David Silver in Beverly Hills 90210.

A confermare la separazione è stato proprio l’attore: “Abbiamo avuto una relazione meravigliosa e la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre”, ha rivelato durante un episodio del suo podcast Context.

Da parecchio tempo giravano le voci di crisi nella coppia, alimentate dal gossip che voleva la bella Megan, lontana da casa per girare il suo nuovo film, sempre più intima con il co-protagonista, il rapper Machine Gun Kelly.

Lo stesso David ha raccontato di aver iniziato a sentirsi distante dalla moglie dalla fine dello scorso anno, quando lei è partita per girare a Portorico Midnight in the Switchgrass al fianco del rapper trentenne. E quando è tornata a casa, visibilmente cambiata, la coppia ha dovuto affrontare la situazione e prendere l’inevitabile decisione.

Megan avrebbe realizzato, durante le riprese del film, di sentirsi “più se stessa lontana da casa e lavorando da sola”, sentendo quindi la necessità di “provare” a cambiare vita. La reazione del marito è stata esemplare: “Ero scioccato ed arrabbiato, ma non posso essere arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo”.

Brian ha poi aggiunto “Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo. Saremo sempre un fronte unito per i bambini. Faremo vacanze in famiglia”.

Nessun accenno da parte dell’attore all’amicizia “speciale” nata fra Megan e il rapper Machine Gun Kelly, da molti data per vera causa della rottura tra marito e moglie. Anzi, mentre nei giorni scorsi aveva postato un commento sibillino su Instagram, con la foto di una farfalla e la frase: “Alla fine le farfalle si annoiano a stare troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. Il mondo è grande e vogliono viverlo tutto…”, adesso è tornato sui suoi passi. Liquidando il gossip con un commento diplomatico:

“Non ho mai incontrato Machine Gun Kelly, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. E mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio”. O Brian è davvero l’ultimo dei gentiluomini, o ha degli avvocati che lo stanno consigliano benissimo.