Mediaset, Paolo Bonolis pronto all’addio dopo gli attriti con Lucio Presta

editato in: da

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli innamorati a Venezia: sorrisi e complicità sul red carpet

Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset dopo gli attriti di Lucio Presta con l’azienda. A lanciare l’indiscrezione è Lettera43 che ha svelato alcuni retroscena riguardo il futuro televisivo del conduttore. Bonolis infatti è molto legato a Presta che nelle ultime settimane si era espresso con durezza riguardo Barbara D’Urso e la testata giornalistica VideoNews.

“Occorre registrare il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta – si legge su Lettera43 -, nella cui scuderia militano tra i più famosi teledivi, e la dirigenza di Mediaset, tanto che l’agente potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis, una delle punte di diamante sue e dell’intrattenimento del Biscione”.

“Si potrebbe obiettare – aveva scritto Presta su Facebook, parlando di Barbara D’Urso – che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio mal digerito anche dagli altri Talents delle reti Mediaset, ma conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria”.

“Il mistero allora si infittisce – aveva concluso il marito di Paola Perego -, perché la Testata, il cdr, l’ordine dei giornalisti etc permettono ciò? Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo. Ah saperlo”.

Le tensioni fra Mediaset e Lucio Presta, starebbero spingendo anche Paolo Bonolis verso altre reti televisive. Qualche settimane il conduttore aveva svelato di non aver digerito la scelta di mettere le repliche di Ciao Darwin contro quelle di VivaRaiPlay di Fiorello. Non solo: quando l’azienda del Biscione aveva annunciato lo stop di Avanti Un Altro, il presentatore aveva mostrato il suo dissenso, affermando su Instagram che erano state registrate nuove puntate che Mediaset non aveva mandato in onda. “Andare in Rai? Potrebbe accadere”, aveva detto Bonolis nel corso di una diretta sui social, svelando la volontà di dedicarsi a nuovi progetti che, forse, nell’azienda del Biscione non hanno trovato spazio.