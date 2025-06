Matteo Politano e Alessandra Esposito si sono sposati: tutti i dettagli del matrimonio da sogno

Matrimonio extra lusso per Matteo Politano e Alessandra Esposito: il calciatore e la fidanzata si sono giurati amore eterno con una festa incredibile.

IPA Matteo Politano

Matteo Politano e Alessandra Esposito si sono sposati. La coppia si è giurata amore eterno in una location di lusso della Costiera Sorrentina, fra invitati vip, musica e momenti emozionanti.

Il matrimonio di Matteo Politano e Alessandra Esposito

Dopo la vittoria del Napoli, che ha conquistato lo scudetto, il calciatore Matteo Politano ha voluto rendere ancora più magica la sua estate, sposando la compagna Alessandra Esposito.

Un matrimonio extra lusso che ha visto la presenza di numerosi vip fra cui il cantante Rocco Hunt e Aurelio De Laurentis, patron del Napoli. I festeggiamenti sono iniziati la sera precedente alle nozze con una serata, fra amici e parenti, che si è svolta all’Anema e Core, noto locale di Capri. Non sono mancati i brindisi, i balli e soprattutto la serenata pre-nozze fatta da Matteo Politano per la sua Alessandra.

Il matrimonio è stato celebrato invece a Massa Lubrense, presso il Maya Beach Experience, location extra lusso che ha accolto i due sposi. Alessandra e Matteo si sono detti “sì” su una scogliera, emozionando i presenti con le loro promesse d’amore.

La sposa ha raggiunto il futuro marito camminando da sola verso l’altare. Alessandra Esposito infatti ha perso da poco il padre. In suo onore la giovane ha fatto scrivere sul velo una frase dedicata all’amato papà: “È per te questo bacio nel vento. Ciao papi”.

Dopo il sì, il bacio di rito e gli applausi sono iniziati i festeggiamenti che sono continuati sino a tarda notte. Durante i festeggiamenti gli sposi si sono dedicati la canzone Abbracciame cantandola insieme ad Andrea Sannino ed esibendosi in un lento romanticissimo.

Tanti i calciatori del Napoli che hanno preso parte al matrimonio, da Leonardo Spinazzola a Pasquale Mazzocchi, sino a Juan Jesus. Immancabile la presenza di Aurelio De Laurentiis che ha partecipato alla cerimonia con il figlio Edoardo e Terry Mendozza, sua futura moglie. Secondo alcune indiscrezioni il regalo di nozze di De Laurentiis sarebbe stato proprio la firma del rinnovo del contratto del calciatore con il Napoli.

L’amore fra Matteo Politano e Alessandra Esposito

Napoli d’altronde è una città che ha regalato tanto a Politano. Non solo successi sportivi, ma anche l’amore e un matrimonio da sogno. La storia d’amore fra il calciatore ed Alessandra Esposito era iniziata nel 2023 dopo la fine del legame di Matteo con Ginevra Francesca Sozzi, da cui ha avuto anche una figlia: Giselle.

Per lo sportivo si tratta del secondo matrimonio. Nel 2018 infatti l’attaccante azzurro aveva sposato Silvia Di Vincenzo, ma il legame, anche in questo caso, non era durato a lungo.

“Amo Napoli, è la mia casa – ha svelato il calciatore -. Ho comprato un appartamento e ormai qui mi sento come se fossi sempre stato parte di questa realtà. Indossare la maglia azzurra è un onore e spero di poter rimanere il più a lungo possibile. Ho ancora due anni di contratto, e se il presidente e il direttore vorranno discuterne, ci siederemo a parlarne. Per ora, mi godo ogni momento qui, in una città che mi ha accolto con affetto”.