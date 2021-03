Matilda De Angelis, l’attesa della serie su Leonardo: “È stato un onore e un privilegio”

editato in: da

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “Undoing-Le verità non dette”

È una delle attrici del momento: Matilda de Angelis sta dando prova di essere un giovane talento del mondo della recitazione. Classe 1995, la giovane interprete è pronta ad approdare sul piccolo schermo a partire dal 23 marzo 2021 con Leonardo, serie televisiva che vede Aidan Turner interpretare il ruolo del genio Leonardo Da Vinci. In questo progetto televisivo Matilda D Angelis porta sullo schermo Caterina Da Cremona, migliore amica e musa di Da Vinci. Si tratta di una co- produzione di carattere internazionale con un bel cast di attori: oltre ai già citati Aidan Turner (che si può ricordare – ad esempio in Lo Hobbit e Poldrak), vi sono anche Giancarlo Giannini e Freddie Highmore.

E tutto l’entusiasmo per questo progetto Matilda de Angelis lo ha espresso in un post su Instagram in cui racconta le sue emozioni in merito a questo progetto.

Una carrellata di immagini che la vedono sul set e mentre si prepara a interpretare il ruolo di Caterina Da Cremona, accompagnate da parole di profonda gratitudine: “I capelli più lunghi e belli di sempre, un sacco di mantelli, un sacco di caldo, invecchiamenti, svenimenti. Un sacco di Caterine diverse. È stato un onore e un privilegio lavorare accanto ad Aidan Turner , Freddie Highmore e tanti altri. È stato speciale essere diretta da un regista attento e romantico come Dan Percival e avere intorno una troupe di persone fantastiche ed instancabili. Manca poco. -2”.

Manca davvero poco perché a partire dal 23 marzo si potrà vedere Matilda de Angelis su Rai 1 alle prese con questo nuovo ruolo, come lei stessa ha ricordato mentre era ospite nell’ultima puntata di Domenica In.

Per l’attrice questo è un periodo d’oro sul fronte professionale, con ruoli e progetti di altissimo livello che l’hanno vista impegnata su più fronti. Tra gli ultimi la sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, dove è stata co – conduttrice di Amadeus nel corso della prima serata della kermesse canora. Nell’inedita veste di presentatrice Matilda ha dimostrato grande talento, a proprio agio sul palco dell’Ariston si è calata nel ruolo con grande naturalezza.

Sul fronte recitativo Matilda è reduce dalla bella prova internazionale che l’ha vista recitare in The Undoing – Le verità non dette miniserie che ha macinato consensi che ha visto alla regia Susanne Bier e un cast di attori di altissimo livello: i due protagonisti sono infatti Nicole Kidman e Hugh Grant.