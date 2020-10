Massimiliano Morra, la fidanzata contro Adua Del Vesco: “Basta bugie...

editato in: da

Dalila, fidanzata di Massimiliano Morra, difende l’attore e attacca Adua Del Vesco dopo gli ultimi scontri al GF Vip. I due attori nel corso del reality hanno avuto diversi contrasti, soprattutto dopo che Adua ha parlato dell’orientamento sessuale del concorrente. Nel corso di una chiacchierata la Del Vesco ha affermato che Morra era gay, ma sia l’attore che la compagna hanno smentito.

“Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così – ha detto Dalila in un’intervista al settimanale Chi -. Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”. Sulla questione è intervenuta anche Patrizia, la mamma di Massimiliano Morra. “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo – ha chiarito -. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”.

Nelle ultime puntate del GF Vip, il rapporto fra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra è stato al centro di accesi dibattiti fra gli inquilini della Casa. Sulla vicenda è intervenuto anche Alfonso Signorini che ha raccolto la confessione di Adua riguardo il legame finto con Morra e ha criticato il suo comportamento. “Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente – ha raccontato -. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace”.

“Non vedevo l’ora di magnarmela Adua, poi mi fanno vedere il suo confessionale – ha spiegato -. Ecco qui l’intelligenza di Adua: ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri. È una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che abbia inaspettatamente vinto al televoto”.