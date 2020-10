GF Vip, Massimiliano Morra su Adua Del Vesco: “Mi piaceva tanto&...

editato in: da

Massimiliano Morra torna a parlare di Adua Del Vesco e il mistero sul loro rapporto si infittisce. Da settimane ormai nella Casa del GF Vip gli inquilini si chiedono cosa ci sia stato davvero fra gli attori. Nel corso di una diretta con Alfonso Signorini, Adua ha affermato che la love story con Morra non è mai esistita e che si trattava di una favola creata per il gossip.

Allora perché nella prima puntata del reality l’attrice era apparsa furiosa nei confronti del collega, parlando di qualcosa accaduto in passato. A infittire il mistero le parole di Massimiliano Morra che, durante una chiacchierata con Dayane Mello ha spiegato: “Mi è dispiaciuto di averla corteggiata in maniera troppo ossessiva, ci ho sofferto”. L’attore ha raccontato di aver corteggiato la Del Vesco per molto tempo: “Poi però ho fatto un lavoro su me stesso e mi sono perdonato […] Per un periodo mi sono molto infatuato di lei, lo sa. Per un periodo mi piaceva tanto, parlo di tre anni e mezzo fa. Poi la vita ti porta a dimenticare una persona, o comunque a capire che non era fattibile”.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco avevano avuto un confronto. L’attrice e amica di Gabriel Garko aveva negato di aver avuto qualsiasi contatto fisico con il collega, ma lui aveva sostenuto il contrario. Sulla vicenda, qualche giorno fa, era intervenuto anche Alfonso Signorini che, con il consueto coraggio, aveva deciso di dire la sua. “Adua prima che entrasse nella casa non la conoscevo, non l’avevo mai vista in vita mia – aveva svelato -. Non so cosa ci sia in lei di buono, ma riconosco in lei una grandissima intelligenza. È una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso […] Non vedevo l’ora di magnarmela Adua, poi mi fanno vedere il suo confessionale – aveva aggiunto -. Ecco qui l’intelligenza di Adua: ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri”.