Martina Colombari sulle critiche per il figlio Achille: “Forma di violenza”

Dopo quanto avvenuto in estate con il figlio Achille Costacurta, Martina Colombari non ha commentato spesso la situazione che si è creata, certamente difficile, poiché posta sotto le luci dei riflettori. Se il giovane Achille fa qualcosa, tutti lo riprendono: è famoso, certo, è “fumantino”, su sua stessa ammissione. Ma è anche un ragazzo che non ha ancora trovato la sua strada, come aveva spiegato Billy Costacurta in un’intervista. Su Instagram, la Colombari ha condiviso un post in merito alle critiche e agli stereotipi: a quei giudizi affrettati che talvolta scriviamo sui social, senza nemmeno riflettere troppo alle conseguenze e a come potrebbe sentirsi la persona che li legge.

Martina Colombari, la replica alle critiche e ai pregiudizi

“Sei troppo magra, sembri anoressica, sei fissata, non sei una brava madre, sei troppo ambiziosa, sei fanatica, sembri un uomo, eccetera”, così inizia il post di Martina Colombari, con una sfilza di commenti non proprio gentili. “Gli stereotipi limitanti sono una forma di violenza che nega l’individualità”. La didascalia, a corredo di alcune foto in palestra, ha colpito molti dei suoi fan, ma anche chi, negli ultimi tempi in particolare, si è concesso una critica di troppo nei confronti della Colombari (anche per il suo fisico) quanto di Billy Costacurta, proprio per le vicende legate al figlio Achille.

Proprio lei, che non è solita parlare della sua vita privata, ha scelto di fare un post incentrato sulle critiche più comuni: implicitamente, è anche una forma di difesa nei confronti del figlio, perché, alla fine, quello che facciamo è fermarci a ciò che vediamo sui social, parlando per luoghi comuni. Nulla di più sbagliato, considerando che esiste il personaggio pubblico, ma anche la persona: tanto è vero che, dopo un periodo complesso, Achille Costacurta è al momento in Spagna e si sta disintossicando.

La rinascita di Achille Costacurta raccontata sui social

I post sui social, i commenti contro la mamma, le frasi preoccupanti: su Achille Costacurta, in estate, si sono accese le luci dei riflettori. Ogni commento, ogni video, ogni post veniva ripreso: il “Bad Boy”, così è stato chiamato, che ha sempre fatto preoccupare mamma e papà. Dopo quanto accaduto, però, Achille ha scelto di disintossicarsi, di cambiare il suo percorso. Si è trasferito in Spagna, a Marbella, e negli ultimi giorni ha aggiornato i follower su Instagram in merito alla sua lotta: “10 giorni senza alcool e droga”.

A settembre, Achille aveva anche parlato a cuore aperto degli errori che aveva commesso, proprio con una diretta su TikTok: “Le polemiche? Faccio errori come tutti, ma sono un bravo ragazzo. Nella vita ho fatto tante cose: ho fritto in un bar, poi ho lavorato in ufficio”. Aveva rivelato di essere stato in una comunità di recupero a Parma – un anno e sette mesi in un centro penale – raccontando le difficoltà della comunità. “Sbagliando si impara, e per fortuna l’ho capito adesso, meglio ora che a 50 anni”. E ha proprio ragione: così riparte la sua vita, e così Martina Colombari mette a tacere tutte le critiche dell’ultimo periodo. Un nuovo inizio per la famiglia.