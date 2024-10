Martina Colombari “perdona” il figlio, il bacio per i suoi 20 anni

Fonte: IPA Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta

Non è stato un periodo semplice per Martina Colombari, Achille e Billy Costacurta. La famiglia ha dovuto fare i conti con una crisi scoppiata sui social per via di alcuni contenuti e commenti che il giovane Costacurta ha postato contro la madre, provocando sdegno e un lungo silenzio da parte della ex Miss Italia e della sua famiglia.

Ora i problemi sembrano essere superati, e Martina ha deciso di dimostrarlo sui social postando una foto per fare gli auguri al figlio che compie 20 anni.

Martina Colombari, la foto con Achille: il peggio è passato

Non è sempre facile mantenere la serenità in famiglia e appianare disguidi e piccoli grandi screzi che possono rendere turbolento un rapporto anche molto profondo. È ancora più difficile quando si è personaggi pubblici, abituati a vedere la propria vita sulle pagine dei giornali e sui feed dei social alla mercé dell’opinione pubblica.

Una vetrina che porta grandi soddisfazioni ma anche momenti di grossa difficoltà, come è accaduto nell’ultimo periodo a Martina Colombari e alla sua famiglia. L’ex Miss Italia, nell’estate 2024, ha infatti dovuto fare i conti con un momento difficile da gestire.

Protagonista della vicenda è stato Achille Costacurta, suo figlio, che a causa di alcune storie Instagram e altrettanti commenti decisamente poco carini lasciati sotto le foto della madre ha acceso gli utenti buttando se stesso e la Colombari in uno “scandalo” che per molto tempo li ha costretti a rimanere in silenzio.

Un periodo complicato, che ha sottolineato un temperamento piuttosto acceso di Achille, che Martina non ha mai nascosto. Dopo tanti i dubbi, i commenti di indignazione e di sostegno che Martina Colombari si è vista inviare sui suoi profili, ora pare che il rapporto tra madre e figlio sia sulla via del risanamento. A dimostrarlo è la stessa Martina Colombari, che per fare gli auguri di buon compleanno ad Achille, ha condiviso sui social una bellissima foto insieme.

Un panorama mozzafiato, quattro occhi azzurri che appaiono molto sereni, e un bacio che vale più di mille parole. Una foto che non ha bisogno di grossi commenti a corredo e che dimostra che, forse, Achille si sta davvero impegnando per ritrovare la serenità, con sua mamma pronta a stargli accanto.

Martina Colombari e Achille insieme al Miss Italia

La foto postata da Martina Colombari non è l’unico segnale che in casa Costacurta le cose si sono appianate. Martina e Achille sono infatti stati visti insieme alla finale di Miss Italia 2024, evento in cui la Colombari è stata chiamata come presidente della giuria.

Insieme a lei, in un evento che richiama alla memoria uno dei momenti più belli ed emozionanti della sua carriera, c’era anche Achille, che ora pare essere molto più affiatato e sereno accanto a sua madre. Come raccontato in un video sul suo profilo, Achille ride e scherza con Martina, contento di prendere parte a un evento per lei così importante.

Nonostante il clamore mediatico che ha accompagnato la loro vicenda, Martina Colombari e Achille Costacurta dimostrano che l’amore e la comprensione possono superare anche i momenti più difficili. Entrambi sembrano avere la volontà di voltare pagina e di affrontare le sfide con forza e affetto. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per madre e figlio, ma di certo, sembrano sulla strada giusta.