Martina Colombari a Miss Italia col figlio Achille: così si lascia alle spalle lo scandalo

Una serata ricca di emozioni per Martina Colombari, tornata a Miss Italia in qualità di presidente di giuria insieme al figlio Achille Costacurta

Felici e sorridenti, pronti a farsi immortalare dai fotografi. Così Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta sono apparsi alla finale di Miss Italia 2024, che si è svolta domenica 22 settembre al Teatro comunale di Porto San Giorgio (Fermo). Per la Colombari è stato un gradito ritorno, lei che è stata incoronata nel 1991 e oggi continua a essere una delle Miss più amate di sempre. Ma non solo: è stata una nuova occasione per mostrare al mondo che la crisi dovuta allo “scandalo” del figlio di qualche mese fa sembra superata.

Il ritorno di Martina Colombari a Miss Italia

La finale di Miss Italia 2024 è stata emozionante per la nuova Reginetta Ofelia Passaponti, incoronata nel corso della cerimonia dopo aver avuto la meglio sulle altre 14 finaliste, ma anche per Martina Colombari. Nel 1991 è stata lei a ricevere le ambite corona e fascia, diventando a tutti gli effetti una delle Miss più amate di sempre, di quelle che sono riuscite a lasciare un segno nel cuore di tantissimi italiani.

La Colombari è tornata a Miss Italia con un ruolo importante: è stata fortemente voluta dalla patron Patrizia Mirigliani in qualità di presidente della giuria formata dall’influencer Soleil Sorge e dall’attore Giampaolo Morelli, che hanno consegnato la fascia rispettivamente alla seconda e alla prima classificata.

Cinta in uno splendido abito a sirena scintillante, Martina Colombari ha avuto l’onore di incoronare la Passaponti, con la quale si è immediatamente complimentata tramite una storia su Instagram. Sembra ieri ma anche se sono passati tanti anni da quel 1991, sono ancora molto legata a questo concorso. È stata un’emozione paragonabile solo alla nascita di mio figlio. (…) Ero cocciuta e tenace, ho vinto e da lì è iniziata una carriera, un periodo meraviglioso della mia vita che dura tutt’ora. La bellezza non è talento ma virtù. La bellezza è amore, è il bello dei rapporti umani, ciò che piace a tutti. Torno a fare la giurata, mi fa sorridere e mi dà orgoglio“, aveva detto all’incontro con la stampa come riporta Cronache Fermane.

Fonte: IPA

“Il concorso si è emancipato ed è andato avanti – aveva aggiunto -. Oggi si punta sull’inclusione e sulla diversità di ogni corpo. Io non ho mai amato l’omologazione. Ho sempre cercato di mostrare la mia personalità e la mia unicità. È questo il messaggio che continuo a portare avanti per dire a queste ragazze che la bellezza non è la perfezione”.

La presenza importante del figlio Achille Costacurta

Lo aveva menzionato rispondendo ai giornalisti e, alla fine, lo ha voluto al suo fianco nel corso della finale a Fermo. Non è stato un periodo semplice per madre e figlio: Achille Costacurta qualche mese fa si è reso artefice di uno “scandalo” che ha scagliato sia lui che la Colombari nella bufera. Parole dure e immagini forti che sembrano soltanto un lontano ricordo.

Fonte: IPA

Madre e figlio erano già apparsi insieme tra le storie Instagram di Achille, anche nel simpatico siparietto che lo mostrava intento ad aiutare l’ex Miss Italia a superare la paura della guida al volante.

I problemi di certo non si sono cancellati con un colpo di spugna, ma sembra che il giovane di casa Costacurta abbia deciso di riprendere in mano le redini della propria vita e mettere la testa a posto. Nel frattempo vedere la Colombari e suo figlio felici, l’una al fianco dell’altro, dimostra che la famiglia tutta sta lavorando duramente per ritrovare la serenità perduta.