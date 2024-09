Martina Colombari, il figlio Achille Costacurta torna sui social: il gesto per sua madre

Achille Costacurta torna sui social dopo un lungo periodo di blocco. E pare proprio che il suo rapporto con la madre Martina Colombari sia in netto miglioramento. Il giovane di casa Costacurta sta infatti dimostrando di voler mettere la testa a posto e, nella sua ultima apparizione su Instagram, sembra pure che abbia aiutato la sua mamma a superare una delle sue paure. Quale? Quella di mettersi al volante.

Il ritorno di Achille Costacurta sui social: cos’ha fatto per sua madre

“Oggi sto portando mia madre a superare una delle paure più grandi che ha, che è quella di guidare”, ha spiegato Achille Costacurta al momento del suo ritorno su Instagram, che ha voluto celebrare proprio con Martina Colombari al suo fianco. “Non ha la patente, ha paura”, ha aggiunto. L’attrice è infatti apparsa terrorizzata all’idea di mettersi al volante: “Ho l’ansia, però ho visto che ci sono anche dei bambini in pista, quindi ce la posso fare. Serve un po’ di coraggio e come dice Achi bisogna provare a superare le proprie paure, quindi ci provo”.

Madre e figlio hanno trascorso la giornata sui go-kart, proprio per provare a vincere la fobia della guida che sembra superata. Certamente per merito del tempo trascorso insieme, per niente scontato visto il periodo che stanno attraversando: “Le scelte bisogna farle per coraggio, e non per paura. Sono sempre stata terrorizzata dai go-kart e chi mi conosce sa perché. Ieri mio figlio ha tanto insistito per farmi superare questa paura e ce l’ho fatta! Evviva”. E, per la prima volta, accenna ai problemi che Achille sta cercando di lasciarsi alle spalle: “Per i figli questo e altro, anche quando a volte esagerano”.

Perché il figlio di Martina Colombari era sparito da Instagram

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari è tornato sui social da poco, dopo il lungo blocco seguito alle stories ambigue che aveva pubblicato insultando sua madre e alludendo all’utilizzo di sostanze stupefacenti. L’aveva inoltre attaccata personalmente, invitandola a non mostrarsi in costume perché ormai troppo adulta e madre di un ragazzo di oltre 20 anni. Lei non aveva mai ribattuto e, anzi, si era affrettata a cancellare i commenti che riguardavano suo figlio.

Oggi, molte di queste divergenze potrebbero essere appianate e lei sta facendo davvero di tutto perché Achille trovi la sua strada. Negli anni, poi, non ha mai fatto mistero di avere dei problemi con lui, definendolo inoltre un ragazzo bisognoso di un sostegno particolare. “Sono stato in un centro penale per un anno e mezzo”, aveva raccontato a poche settimane dallo scandalo che aveva travolto la sua famiglia, lasciando però intendere di avere la volontà di voltare pagina e provare a costruirsi una vita lontana dai guai.

A parlare più apertamente della sua situazione era stato il padre Billy, che senza timore aveva ammesso di quanto suo figlio stesse faticando per trovare la strada giusta da imboccare. I presupposti per una ripresa completa ci sono: di certo, la sua famiglia si sta impegnando molto perché possa trovare la serenità che