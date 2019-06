Chi è Mario Cassano, il dj nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli

editato in: da

Jessica Mazzoli è una cantante e modella, ha iniziato la sua carriera grazie al talent show X Factor dove, a soli vent’anni, ha conosciuto Morgan che è diventato prima il suo coach e poi il suo compagno.

Questa love story è diventata di dominio pubblico scatenando critiche e gossip, soprattutto per l’elevata differenza d’età tra i due. Un amore tormentato e a tratti oscuro che, però, le ha regalato la gioia più grande: una bimba di nome Lara ,che Morgan non ha mai accettato rivelandosi un padre inesistente.

La cantante ha risentito molto di questa scelta e di questo clamore mediatico che, come un tornado, è entrato nella sua vita in un momento così delicato.

Oggi Jessica è una donna vulcanica ed energica che, con la tenacia di una tigre, racconta la sua storia perché ogni donna possa trovare la forza di crescere una bambina anche da sola, proprio come lei.

La Mazzoli ha continuato ad apparire nei salotti televisivi come opinionista e ha anche partecipato al Grande Fratello 16, nonostante sia tornata a casa quasi subito per problemi di salute.

Oggi, finalmente, Jessica sorride: ha infatti trovato un nuovo amore, Mario Cassano.

Mario è un affascinante pugliese di 36 anni e la sua più grande passione è la musica. Infatti, di lavoro fa il deejay e, come un vero globetrotter guidato dalla musica, ha girato tutto il mondo con la sua consolle per suonare nei locali più cool del pianeta: Egitto, Costa d’Avorio, Maldive, Cuba, Marocco e molti altri.

Attualmente Mario ha trovato la sua dimensione in Sardegna, al Billionaire, dove lavora e dove ha conosciuto la bella Jessica di cui si è subito innamorato. Il Billionaire è uno dei locali più importanti d’Italia di proprietà di Flavio Briatore; una location frequentata dal jet set internazionale.

Tra Mario e Jessica galeotta fu la passione comune per la musica che li ha subito avvicinati e legati indissolubilmente; tra le sue braccia Jessica è di nuovo pronta a lasciarsi andare dopo le delusioni passate e le cicatrici. Si dice che “Se non uccide, fortifica” e Mario sembra proprio la persona giusta al momento giusto per ricominciare ad amare con tutto il cuore.