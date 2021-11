Mario Balotelli esce allo scoperto: chi è la nuova fiamma Francesca Monti

Mario Balotelli è innamorato e ha deciso di presentare al mondo la sua nuova fiamma. Lo ha fatto condividendo delle stories su Instagram e mostrando un lato romantico a cui non siamo proprio abituati. Brevi momenti di assoluta tenerezza, sorrisi e cuoricini per Francesca Monti, una ragazza bellissima (e giovanissima) che è riuscita a conquistare il calciatore.

Balotelli pazzo di Francesca

Non è mai stato un tipo da post e dichiarazioni d’amore a mezzo social il calciatore Mario Balotelli, eppure questa volta ci ha stupito con delle stories che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Si vociferava da tempo che il suo cuore fosse tornato a battere per una nuova fidanzata ma non era mai trapelata la sua identità. Adesso però è ufficiale, i tag su Instagram non mentono: il calciatore è innamoratissimo di Francesca Monti e pare che i due vivano già insieme.

Dapprima ha fatto capolino un foto in cui si legge a chiare lettere un biglietto scritto proprio da Francesca: “Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa. Chiamami quando ti svegli, ti amo!“. Uno di quei gesti che ci si aspetta in coppie già ben consolidate, insomma. Poi Balotelli ha aggiunto un’altra stories, pochi secondi che lo vedono immerso nell’azzurro di una piscina con la fidanzata dolcemente appoggiata sulle sue spalle. Sorrisi e complicità non mancano e sì, sembra proprio che Francesca sia riuscita a fargli ritrovare la serenità.

Chi è Francesca Monti

Francesca non è un volto noto, anzi possiamo dire che sia completamente estranea al mondo dello spettacolo e del gossip. Prima delle stories di Mario Balotelli non ne avevamo sentito parlare e di fatto anche il suo profilo Instagram è privato, almeno per il momento.

Di lei non sappiamo molto, a parte qualche chicca offerta dalle pagine dei giornali. Francesca Monti è giovane (ha da poco compiuto 23 anni) e gode di una bellezza fresca e naturale: lunghi capelli castani, grandi occhi nocciola e un sorriso che ammalia.

Raffaella, Clelia e le altre ex sono un lontano ricordo

La vita sentimentale di Mario Balotelli è stata al centro dell’attenzione in più occasioni, soprattutto quando ebbe una turbolenta relazione con la showgirl Raffaella Fico, reduce dalla partecipazione al GF Vip 6. Quello con Raffaella è stato un rapporto fatto di alti e bassi, andato completamente a rotoli quando il calciatore decise di cacciarla via mentre era incinta della figlia Pia. Oggi le tensioni si sono appianate e tra i due resta un legame di stima e rispetto reciproci.

Dopo la love story con Raffaella Fico non sono mancati i flirt per il calciatore, alcuni finiti praticamente ancor prima di iniziare. Ha avuto una relazione con Dayane Mello, con la quale sembra ci sia stato anche un recente riavvicinamento, ma l’ultima storia importante è stata con la “misteriosa” Clelia, sulla quale ha cercato di mantenere il massimo riserbo. Con lei ha avuto il secondo figlio, Lion, ma pare che sia finita bruscamente a causa di un tradimento.