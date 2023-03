Marino Bartoletti, chi sono le figlie Cristina e Caterina

Fonte: IPA Marino Bartoletti ricoverato in ospedale

Marino Bartoletti è uno dei più celebri giornalisti, conduttori e scrittori italiani, raffinato conoscitore del mondo dello sport, dal calcio al ciclismo. Sul fronte privato il noto volto televisivo è padre di due splendide figlie, Cristina e Caterina, lontane dal mondo dei riflettori e che hanno intrapreso percorsi professionali differenti dal suo. Il loro affetto per il padre è più vivo che mai, soprattutto in queste ultime ore, che vedono il giornalista ricoverato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il suo messaggio social e il ringraziamento ai medici.

Marino Bartoletti ricoverato: il messaggio su Instagram

In queste ultime ore Marino Bartoletti ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Il popolare giornalista e conduttore televisivo, icona nel mondo dello sport per le sue raffinate conoscenze nel mondo del calcio e del ciclismo, è stato ricoverato presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post condiviso su Instagram. In una foto lo si vede visibilmente provato in volto, ma sorridente e circondato dal team di medici che si sono presi cura di lui.

A corredo della fotografia, un messaggio che non spiega le origini della malattia e il motivo del ricovero, ma che sembra rasserenante: “In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello “pit stop” devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui”.

Marino Bartoletti ha dunque dovuto subire un brusco stop, ma è ora pronto a ripartire grazie al lavoro dei medici. A loro, infatti, va un prezioso ringraziamento: “La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei “meccanici” straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il “muretto” e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!“.

Cristina e Caterina, chi sono le figlie di Marino Bartoletti

Se da un lato la sua lunga carriera al servizio del giornalismo e dell’informazione è ben nota a tutti, dall’altro Marino Bartoletti è piuttosto riservato sul fronte privato. Sono pochissime, infatti, le informazioni riguardanti la sua famiglia. Sappiamo che è stato sposato con Carla Brunelli, morta nel 2016 in seguito a un brutto incidente domestico, e che ha due figlie, Cristina e Caterina.

Sporadiche le informazioni sul loro conto, essendo entrambe lontane dai riflettori e non avendo seguito la carriera del padre. Stando a quanto si apprende sul web, Caterina avrebbe intrapreso la strada della recitazione diventando presto un’attrice teatrale. Inoltre, sarebbe anche diventata insegnante di teatro per bambini. Anche la sorella Cristina avrebbe un’importante formazione teatrale alle spalle e lavorerebbe come scenografa. Strade completamente diverse da quelle intraprese da papà Marino, ma che starebbero regalando loro importanti soddisfazioni professionali.