Marica Pellegrinelli ripensa a Eros dopo il gossip sulla Morise: il gesto su Instagram

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Marica Pellegrinelli ripensa a Eros Ramazzotti dopo l’entrata in scena di Roberta Morise. La modella, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tornata single da poco dopo aver detto addio a Charley Vezza. Come è noto Marica ed Eros si sono lasciati dopo oltre dieci anni d’amore e la nascita di due figli.

Poco dopo l’annuncio del divorzio, la Pellegrinelli è uscita allo scoperto con il designer, mentre Ramazzotti ha ribadito più volte di essere single, respingendo i gossip che lo volevano di nuovo innamorato. Da qualche tempo però sembra che la situazione sia cambiata. Merito di Roberta Morise che avrebbe stregato il cantante romano. Eros, dopo averla vista a I Fatti Vostri, avrebbe fatto di tutto per conoscere la conduttrice Rai, rimanendone conquistato.

Ci sarebbe poi stato un appuntamento, oltre a diversi messaggi e chiamate che avrebbero fatto capitolare Ramazzotti. Mentre Roberta, ex di Conti, conquistava Eros, anche nella vita di Marica sarebbe accaduto qualcosa. Le ultime indiscrezioni svelano che la sua love story con Charley Vezza sarebbe arrivata al capolinea.

Una circostanza che avrebbe spinto la Pellegrinelli a riavvicinarsi all’ex marito. Molti fan della coppia infatti hanno notato che nell’ultimo periodo sul profilo Instagram di Eros sono comparsi diversi like di Marica. I due ex hanno sempre confermato di avere un ottimo rapporto, ma il gesto della modella, per i follower nasconderebbe molto altro.

“La vita va avanti – aveva detto Eros poco dopo l’addio a Marica -, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”. Il cantante romano era sceso in campo anche per difendere l’ex moglie dai numerosi attacchi ricevuti sul web. Dopo un lungo periodo da single ora nella sua vita ci sarebbe Roberta Morise, ex di Carlo Conti, ma la storia potrebbe finire sul nascere a causa di un riavvicinamento con la Pellegrinelli.