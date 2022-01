Mariano Di Vaio quattro volte papà, è nata Mia Annabelle

Mamme e papà vip del 2022

Diventare genitori è una grande emozione e lo sa bene Mariano Di Vaio che per la quarta volta è diventato papà. L’ultima nascita, però, è stata speciale perché per la prima volta nella casa del fashion blogger è arrivata una bambina.

Gli indizi sul parto

Dopo l’annuncio arrivato sui social, con un tenero video in cui Mariano accarezzava dolcemente la pancia al quarto mese di Eleonora, entrambi hanno coinvolto i loro fan in ogni fase della gravidanza. Dalle ecografie allo shopping, la coppia ha mostrato tanti dettagli, mantenendo invece il massimo riserbo sul nome. Infatti, i genitori non hanno voluto svelare alcun indizio, chiamando la bambina sempre Princess.

Diversamente da quanto avvenuto per il nome, sulla data hanno disseminato qualche indizio per accontentare le fan dell’avvocato che sul suo profilo social si sono scatenate con gli indizi su una possibile data. Che il parto fosse ormai vicino era già nell’aria perché pochi giorni fa la moglie Eleonora Brunacci ha organizzato un baby shower tutto in rosa.

Dopo le foto dell’evento, questa volta è stato Mariano a dare un piccolo, ma eloquente suggerimento sull’imminente arrivo della piccola. Il blogger ha pubblicato una storia su Instagram mentre si trovava in ospedale con tanto di camice e cuffietta.

L’arrivo di Mia Annabelle

Finalmente la notizia che i follower della coppia aspettavano è arrivata, e ad annunciarla è stato lo stesso influencer pubblicando un tenero scatto della manina della piccola col braccialetto dell’ospedale sostenuta dalle mani di mamma e papà pronti a proteggerla. A corredo del post, in inglese, ha dato l’annuncio della nascita citando un passo del Vangelo: “Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia” salmo: 126”

Insieme alla notizia del suo arrivo, Mariano Di Vaio ha anche svelato il nome della quartogenita, Mia Annabelle, una scelta che in linea con quelli dei fratelli ha un’origine internazionale. Inoltre, ha fatto intendere che il parto è stato un po’ più difficile rispetto ai primi tre, ma che la moglie con la sua forza e il suo coraggio è riuscita a superare anche i momenti più difficili.

A conclusione del post, Mariano ha ringraziato tutti i fan che ormai per lui e la moglie sono diventati una grande famiglia.

La gioia dei fratelli

Il fashion blogger e l’avvocatessa, marito e moglie dal 2015, dopo soli quattro mesi di fidanzamento, hanno deciso di mettere subito su famiglia. Nel 2016 è nato il loro primogenito Nathan Leone, nel 2018 Leonardo Liam e a distanza di un anno Filiberto Noah. I piccoli, alla notizia della nascita di una sorellina, si sono dimostrati subito entusiasti e pronti ad allargare la loro già numerosa famiglia.

L’arrivo di Mia Annabelle ha colto di sorpresa i neogenitori che si sono detti subito felici per la notizia e hanno dichiarato sempre in un post social che “Dio sa cosa è meglio per noi”. I due avevano manifestato più volte in precedenza il desiderio di avere una femminuccia e questa volta il loro sogno è diventato realtà con la nuova arrivata che di sicuro verrà riempita d’affetto dalla mamma, dal papà e dai fratellini.