Il preoccupante messaggio social di Mariano Di Vaio che fa pensare a un problema di salute per la moglie Eleonora Brunacci, ricoverata in ospedale

Fonte: IPA Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci

Momenti di preoccupazione per Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio, dopo che il modello ha condiviso su Instagram una story dal messaggio criptico, che fa pensare che la moglie si trovi in ospedale e che l’influencer sia molto preoccupato per lei.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono delle coppie più belle e più seguite del mondo social italiano. L’influencer, infatti, ha una platea da oltre sette milioni di followers e spesso aggiorna i suoi numerosi ammiratori sia sui suoi nuovi progetti lavorativi, con fantastiche foto dai diversi set pubblicitari, che lo vedono protagonista, ma anche sulla sua vita privata, regalando degli scatti della sua splendida famiglia.

Tra i contenuti social più condivisi dall’amato modello anche i momenti romantici in compagnia della moglie Eleonora Brunacci, sposata nel 2015 e madre dei suoi quattro figli. La coppia è un vero esempio di famiglia felice, ma un problema di salute, sembra aver adombrato il loro cielo sereno di recente. Il 21 settembre 2024, infatti, Mariano Di Vaio ha condiviso una story che ha allarmato tutti i suoi ammiratori.

Mariano Di Vaio, la preoccupante story su Instagram

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono genitori orgogliosi di quattro figli: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e la piccola Mia Annabelle, di soli due anni. La giovane coppia si mostra spesso sui social networks, con degli scatti pieni d’amore, che rappresentano la loro grande famiglia. Durante l’estate i due hanno passato del tempo anche con Alice Campello e Alvaro Morata, prima che la coppia dichiarasse di aver deciso di separarsi. Ma Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono sembrati più innamorati che mai anche al matrimonio di Diletta Leotta, dove hanno partecipato in veste di invitati.

Di recente, però, gli ultimi contenuti social, condivisi dall’influencer, hanno fatto allarmare i tanti ammiratori di questa bella famiglia, visto che sembra che Eleonora Brunacci abbia un problema di salute e sia ricoverata. Il marito, infatti, ha condiviso la foto delle loro mani giunte su un lettino e l’avvocatessa aveva al polso il classico braccialetto ospedaliero con sopra impresso il suo nome.

Ma la didascalia, scelta da Mariano Di Vaio per accompagnare la foto è ancora più allarmante, perché il modello ha chiesto di pregare per la moglie, facendo pensare a qualcosa di grave: “Pregate per Ele”. In un successivo contenuto digitale, l’influencer ha svelato che, in questo momento così complicato, sta continuando a tenere la sua mente occupata con un video per non pensare troppo. Non è stato svelato, però, cosa sia successo a Eleonora Brunacci, che tutti speriamo si riprenda presto.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, la storia d’amore

La storia d’amore tra Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci va avanti da oltre dieci anni ed è stata benedetta dall’arrivo di ben quattro figli. I due innamorati si sono conosciuti in Sardegna nel 2011 a una festa di compleanno e, da allora, hanno deciso di non separarsi più, legando le loro vite anche a livello lavorativo.

Il modello e l’avvocatessa si sono sposati nel 2015 in Umbria e, l’anno dopo, hanno accolto l’arrivo del loro primo figlio. In seguito sono nati, dal loro amore, altri tre pargoletti e la coppia sembra, ancora oggi, più unita che mai.