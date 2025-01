Fonte: IPA Maria Teresa Ruta

È facile sottolineare come il rapporto tra Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria non sia dei più sereni. I due si sono sposati nell’ormai lontano 1987, avendo due figli e separandosi nel 1999 (divorzio nel 2004). Di anni ne sono trascorsi eppure certe tensioni non si sono mai sopite.

Le parole di Amedeo Goria

Le recenti dichiarazioni di Amedeo Goria non sono state ben digerite da Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha infatti giudicato irrispettoso il suo pensiero espresso. Il motivo? Sarebbe irrispettoso per il suo compagno Roberto Zappulla, produttore con il quale ha festeggiato ben 19 anni d’amore.

Un botta e risposta tra i due ex affidato al settimanale Nuovo, al quale Goria ha confidato d’essere single al momento. Al tempo stesso ha voluto precisare di star cercando l’amore e d’avere ben chiara qual è la sua donna ideale: la sua ex moglie. Ecco il virgolettato: “Sono ancora single, ma sogno di incontrare la mia donna ideale. Come dovrebbe essere? Come la mi ex moglie Maria Teresa Ruta”.

La risposta della donna è stata decisamente dura. Parole di una persona ormai stanca e che, viene da pensare, è alle prese con situazioni simili da ormai molti anni. Ha infatti tuonato contro l’ex marito, padre di Guendalina (1988) e Gianamedeo (1992).

“Non sono delle affermazioni che di certo fanno bene al mio uomo. Credo sia giunto il momento per Amedeo di lasciarsi alle spalle la nostalgia e rifarsi una vita, senza più pensare a me”.

La frecciatina di Maria Teresa Ruta

Il duro sfogo di Maria Teresa Ruta non si è però limitato a queste parole. La misura è evidentemente colma e la giornalista vorrebbe poter avere un rapporto più sereno e “normale” con l’ex marito. Dichiarazioni del genere, però, non fanno altro che generare tensioni, impedendo al passato di restare archiviato. Si è dunque lasciata andare questa frase: “Quando si invecchia, si dicono tante sciocchezze”.

Non è però l’unica frecciatina rivolta a Goria, anzi. Stando a quanto detto dalla conduttrice, l’uomo starebbe vivendo un senso di solitudine molto profondo, che dunque lo spingerebbe a guardare al passato come a un tempo perfetto, di cui si sogna il ritorno prima o poi. Uno stato d’animo, ha sottolineato, che non fa bene a nessuno.

È sempre spiacevole quando i panni sporchi vengono lavati in pubblica piazza. Evidentemente, però, Ruta non ha voluto assecondare l’ex, lasciando che fosse il solo a parlare a un giornale, tutelando la sua vita attuale.

Ha analizzato il profilo di Goria, ritenendo come alcune abitudini quotidiane possano avere un peso sul suo stato mentale, dal cenare da solo al rientrare alla sera in una casa vuota: “Per noi donne invece è molto più facile combattere la solitudine”.

Un’analisi dura che si è conclusa con un’altra frecciatina: “Non è facile trovare un nuovo amore alla sua età. Opterei per una badante”. Parole pronunciate tra il serio e il faceto: “Ce ne sono anche di molto giovani, sui 35-40 anni, in grado di rendere la vita decisamente più allegra”.