editato in: da

Maria Elena Boschi, il look chemisier alla Camera

Maria Elena Boschi è splendida su Instagram e Giulio Berruti commenta. L’ex ministro e l’attore sono sempre più innamorati e la loro love story procede a gonfie vele. I due hanno già fatto le presentazioni in famiglia: Maria Elena ha conosciuto i genitori di Giulio a cui lui è molto legato, mentre l’artista romano ha incontrato il fratello della politica, ma soprattutto la sua amatissima nipotina.

La Boschi ha un legame speciale con la piccola, così tanto che zia e nipote hanno festeggiato insieme il Carnevale. Per lei Maria Elena ha organizzato una festa in casa, travestendosi da Anna di Frozen, mentre la piccola si è trasformata in Elsa. Su Instagram è apparso uno scatto tenerissimo in cui le due sorridono felici e la politica è splendida. Frangetta e rossetto rosso, Maria Elena sorride felice e fra i primi che hanno commentato lo scatto c’è Giulio Berruti.

L’attore ha aggiunto sotto l’immagine un cuore rosso per raccontare un amore che sembra destinato a diventare ogni giorno più importante. Qualche giorno fa la Boschi, ospite di Barbara D’Urso, aveva raccontato per la prima volta il legame con l’attore, svelando anche la loro convivenza. “Giulio è un ragazzo molto in gamba, si dà da fare – aveva raccontato -, lavora un sacco, è un ragazzo dolcissimo e soprattutto c’è […] È confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è”.

Berruti, ospite di Verissimo, aveva invece rivelato: “La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati. La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. È una persona molto dolce, dalla forte umanità. Lei è una persona propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà”. L’attore aveva inoltre ammesso di sognare una famiglia con la compagna: “Vorrei tanti figli – aveva confessato alla Toffanin -. Tra noi ne abbiamo parlato”.