Maria Elena Boschi incanta: giacca scollata e dichiarazione a Giulio Berruti

Maria Elena Boschi partecipa come ospite a Live-Non è la D’Urso e incanta i telespettatori, presentandosi davanti al video con un favoloso blazer nero ad alta seduzione. Durante il collegamento, sono molte le cose di cui ha parlato l’ex ministra, da Mario Draghi a Matteo Salvini. Ma non è mancata la parentesi sulla sua vita privata dove finalmente si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione d’amore per il suo Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi è sempre più affascinante, complici forse i tanti cambiamenti in vista politicamente parlando ma anche con ogni probabilità la storia d’amore con Berruti che sta andando a gonfie vele, stando proprio alle dichiarazioni che ha fatto alla D’Urso.

La Boschi si è presentata virtualmente nel salotto di Barbarella indossando una giacca nera, dal taglio maschile, estremamente elegante. Maria Elena, 40 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, gioca con la scollatura e seduce lasciando intravvedere il décolleté perfetto. Al collo una sottile catena d’oro doppiamente intrecciata. Il make up punta sulle labbra esaltate da un rossetto matte, rosso scuro.

Ultimamente la Boschi sta sfoggiando look stratosferici, ad esclusione dello chemisier nero, una svista di stile subito rimediata con il tubino rigorosamente nero con cui si è presentata, insieme a Mario Renzi e agli altri rappresentanti di Italia Viva, all’incontro con Mario Draghi.

Ma torniamo all’intervista con Barbara D’Urso e alle sue inaspettate dichiarazioni verso Giulio Berruti, inattese perché la Boschi è sempre stata molto riservata per quello che riguarda la vita privata. La conduttrice le chiede se è felice e innamorata e lei prontamente risponde: “Sì, sono molto innamorata. Giulio è un ragazzo molto in gamba, una persona che si dà da fare, lavora un sacco, ma soprattutto è un ragazzo molto dolce e c’è. Questo è l’importante. Quando torni a casa la sera, qualunque cosa sia successo, anche bella da condividere, sapere che c’è una persona che ti aspetta, che Giulio c’è, fa la differenza”.

Di fronte a questa frase sibillina, molti hanno inteso che la Boschi e Berruti già convivano. Altrimenti, in che senso lui l’aspetterebbe a casa? Intanto, queste parole di Maria Elena sono state interpretate come una vera e propria dichiarazione d’amore per il fidanzato. E in parecchi già sognano il matrimonio in un futuro immediato.

I due si conoscono dal 2014. In passato Giulio e Maria Elena sono stati amici, ma la scintilla sarebbe scattata dopo una cena a casa dell’artista romano. “Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Le ho mandato un mazzo di fiori a Palazzo Chigi ma lei non mi ha risposto – aveva raccontato Berruti a Verissimo -. Ho conosciuto un’altra persona e poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”.

Sempre a Silvia Toffanin, Berruti ha confessato: “Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica. Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”. Dunque, l’attore fa sul serio con la Boschi e già parlano di figli.