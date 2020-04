Maria De Filippi dopo la lite con la Celentano parla del suo futuro ad Amici

editato in: da

È difficile far perdere la pazienza a Maria De Filippi e, quando è accaduto, ha fatto molto scalpore. Nell’ultima edizione di Amici, in cui ha trionfato la cantante Gaia Gozzi, la conduttrice, però, si è spesso scontrata con Alessandra Celentano.

Maria De Filippi, negli anni, si è dimostrata particolarmente paziente con i partecipanti alle sue trasmissioni televisive. È successo raramente, infatti, che perdesse le staffe. Quando lo ha fatto, però, si è sempre dimostrata risoluta e determinata. Lo sa bene Alessandra Celentano, con la quale si ha spesso discusso durante l’ultima edizione di Amici.

Un aspro botta e risposta, quello che c’è stato tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi, determinato anche dai loro caratteri schietti. Talmente duro che alcuni si sono chiesti se la storica insegnante di Amici prenderà parte alle prossime edizioni del programma. A rispondere a queste domande, ci ha pensato proprio la conduttrice che, in un intervista alla rivista Vanity Fair, ha messo in chiaro le cose:

Sul web dicono che la Celentano verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica Peparini no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via.

Maria De Filippi, proprio a proposito delle liti, ha, inoltre, dichiarato:

Io in quello sono vera, nel bene e nel male. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera.

Ed è per questo che le poche liti che la conduttrice ha avuto in diretta televisiva hanno stupito il pubblico, abituato a vederla sempre calma e controllata, e i diretti interessati dei suoi sfoghi, come Filippo Bisciglia, con il quale si è scontrata durante Amici Celebrities, Valentin e le ex dame o gli cavalieri di Uomini & Donne, che hanno provato ad ingannare la redazione.

Seppur molto schietta, Maria De Filippi non serba rancore e, una volta chiarite le sue posizioni, è sempre pronta a tendere una mano. A breve, perciò, la rivedremo di nuovo sul piccolo schermo con Amici Speciali, al quale prenderà parte anche Alessandra Celentano. Ci saranno nuove scintille tra le due?