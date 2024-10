Maria Amato, chi è la moglie di Bud Spencer

Fonte: IPA Maria Amato

Maria Amato è stata la moglie di Bud Spencer, la donna che ha diviso la sua intera vita con Carlo Pedersoli e che per lui è diventata un grande punto di riferimento e di supporto. Non è mai stata famosa quanto il marito ma Maria è stata una presenza fondamentale nella sua vita personale e professionale, sostenendolo durante il suo lungo e diversificato percorso.

Di origini italiane, la moglie di Bud Spencer proviene da una famiglia legata all’industria cinematografica. Suo padre, Peppino Amato, era un noto produttore cinematografico, conosciuto per aver lavorato a pellicole di grande successo e qualità, come La dolce vita di Federico Fellini, in cui è stato coproduttore. Grazie all’influenza della famiglia, Maria è cresciuta in un ambiente stimolante e legato al mondo del cinema.

Come ha conosciuto Bud Spencer

L’incontro tra Maria Amato e Carlo Pedersoli avviene negli anni ’50, periodo in cui Carlo, dopo una carriera brillante nel nuoto e alcuni tentativi come attore, cercava una nuova direzione. Grazie al suo lavoro come produttore, Peppino Amato conosce Carlo e riconosce in lui un potenziale, incoraggiandolo a intraprendere la strada dell’intrattenimento. L’incontro tra Maria e Carlo sfocia rapidamente in una relazione duratura e intensa, culminata nel matrimonio nel 1960. Da quel momento, Maria diviene la compagna di vita di Carlo e un pilastro che lo supporta nei momenti difficili, non solo in ambito lavorativo ma anche a livello personale.

Nonostante la grande notorietà di Bud Spencer, Maria Amato ha scelto sempre di rimanere lontana dai riflettori, mantenendo un profilo basso e riservato. La sua riservatezza e discrezione sono state fondamentali per mantenere un equilibrio nella vita familiare, soprattutto considerando la grande attenzione dei media verso suo marito. Maria e Carlo hanno formato una famiglia unita e insieme hanno avuto tre figli: Giuseppe, Cristiana e Diamante.

Bud Spencer ha spesso dichiarato che sua moglie e i suoi figli rappresentavano la sua vera forza e ispirazione, aiutandolo a rimanere con i piedi per terra nonostante la fama. Le loro apparizioni pubbliche sono state rare, limitate a eventi strettamente legati alla carriera di Bud, ma la loro unione e stabilità si sono rivelate fondamentali per il successo e la serenità dell’attore.

Il rapporto con Carlo Pedersoli

Il ruolo di Maria nella vita di Bud Spencer andava oltre quello di moglie. Era una confidente fidata, un’amica, e una consigliera, qualità che Bud Spencer ha sempre apprezzato. In numerose interviste, lui stesso ha raccontato come il loro rapporto fosse basato su una profonda stima reciproca e sull’amore per la famiglia. Questa stabilità emotiva è stata una delle ragioni che ha permesso a Bud di affrontare con successo le sfide della sua carriera, che spaziava tra cinema, televisione, e musica, e persino la fondazione di imprese personali.

Maria ha sempre incoraggiato Bud a perseguire le sue passioni, sostenendolo nei vari progetti anche quando le scelte di lui sembravano incerte o rischiose. Il suo appoggio ha giocato un ruolo fondamentale quando lui ha deciso di dedicarsi alla recitazione comica con il nome d’arte Bud Spencer, formando uno dei più amati duo del cinema italiano assieme a Terence Hill. Nonostante il suo coinvolgimento nel settore del cinema, Maria ha evitato di interferire direttamente nella carriera di Bud, preferendo sostenere i figli e la famiglia, facendo sempre sentire la sua presenza e il suo amore.

Il ritiro dal cinema e la morte di Bud Spencer

Anche dopo il ritiro di Bud dal cinema, è rimasta al suo fianco, dimostrando una dedizione assoluta alla vita coniugale e familiare. La coppia ha trascorso la vecchiaia con tranquillità, circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti. L’amore tra Carlo e Maria era un legame solido che ha resistito alle pressioni del tempo e della notorietà, mantenendo un’intimità rara nel mondo dello spettacolo.

Alla morte di Bud Spencer nel 2016, Maria ha continuato a vivere con discrezione e riservatezza, senza mai cercare visibilità o attenzione. La sua figura, sebbene rimasta in secondo piano, rappresenta la parte più privata e autentica di Bud Spencer, che lui stesso non smetteva mai di celebrare nelle sue interviste e nelle sue memorie. Maria Amato ha contribuito a costruire un mito attraverso un amore silenzioso e incondizionato, dimostrando che dietro ogni grande uomo spesso si cela una figura altrettanto forte, anche se lontana dalle luci della ribalta.