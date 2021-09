Mara Venier pronta per Domenica In: gli ultimi istanti di relax con il nipote Claudio

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

La nuova stagione di Domenica In è alle porte, e le sorprese sono moltissime: prima tra tutti, il ritorno di Mara Venier in tv. Non era così scontato, viste le numerose dichiarazioni contrastanti che avevano suscitato tante perplessità tra il pubblico. Tuttavia, almeno per quest’anno zia Mara sarà ancora al timone dello show domenicale, ed è già pronta per portare sul piccolo schermo tanti grandi ospiti. Prima, però, si concede ancora qualche momento di relax.

La Venier ha condiviso su Instagram una tenerissima foto in compagnia del nipotino Claudio, che suo figlio Paolo Capponi ha avuto poco più di 4 anni fa. “Oggi nonna a tempo pieno… povera schiena mia” – ha scritto la conduttrice. Il piccolo è infatti a cavalcioni su di lei, stretto con le braccia al collo di zia Mara (anzi, in questo caso nonna Mara, e a pieno titolo!) e con un sorriso furbetto sul volto. Sì, questi dovrebbero essere gli ultimi istanti di riposo prima dell’inizio della stagione televisiva, e cosa c’è di più bello e rilassante che trascorrerli con le persone che si ama?

Da domenica 19 settembre, però, si ricomincia: la Venier torna in studio per quella che potrebbe essere la sua ultima edizione alla guida dello show. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi si legge infatti: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso. Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”. Una notizia, questa, che ha lasciato i suoi tantissimi fan con un po’ d’amaro in bocca. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, la conduttrice sembra aver cambiato completamente idea: “Ogni anno, quando finisce il programma, dico che è l’ultima volta. Ma la verità è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In. E infatti eccomi ancora qui”. Tuttavia, non è ancora tempo di pensare a cosa accadrà in futuro. Ora c’è una nuova stagione dello show da portare avanti, e zia Mara pare davvero carica. Nonostante tutti i problemi: “Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronunciare alcune parole” – ha ammesso.

Quel problema di salute che si trascina ormai da diversi mesi non l’ha ancora abbandonata. Ma la Venier non ha alcuna intenzione di lasciarsi abbattere da un piccolo ostacolo come questo, e non vede l’ora di tornare in uno studio quasi completamente rinnovato, che farà da sfondo alle sue bellissime interviste con alcuni degli ospiti più apprezzati del panorama dello spettacolo italiano.