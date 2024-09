Fonte: IPA Nicola Carraro e Mara Venier

A casa di Mara Venier, le operazioni agli occhi sono diventate all’ordine del giorno. E sì, perché a distanza di poco tempo dall’intervento subìto dalla conduttrice, anche suo marito Nicola Carraro si è sottoposto a un’operazione chirurgica a un occhio. Il produttore cinematografico non ha però perso il buonumore e, nonostante la benda protettiva, ha scherzato sulla sua condizione.

Perché Nicola Carraro è stato operato

Il motivo per il quale Nicola Carraro sia stato operato non è noto, ma è lui stesso il primo a scherzarci sopra: “Cosa vuol dire voler bene alla propria Moglie? Operarsi allo stesso occhio a distanza di qualche giorno”, ha raccontato il produttore cinematografico, senza entrare troppo nel merito di quello che gli è accaduto. Sembrerebbe nulla di grave, dato che non ha perso il sorriso, ed è quindi in rapida ripresa.

L’intervento del marito di Mara Venier si aggiunge ai tanti ai quali si è sottoposta lei in questa lunga estate in cui ha pure continuato a lavorare. Per provare a riprendersi dal trauma di aver perso la vista all’occhio destro, infatti, non ha smesso di recarsi sul set di Ferzan Ozpetek per il quale stava girando il film Diamanti, e ha cercato di farsi forza nonostante il momento non fosse certamente dei migliori. Per lei non è ancora finita, visto che l’attendono altri due interventi (saranno 5 in totale) ma è pronta per tornare al timone della sua Domenica In.

Il racconto di Mara Venier: “Ho perso la vista”

È stata certamente un’estate diversa, quella appena trascorsa da Mara Venier, che è rimasta vittima di una seria emorragia all’occhio destro. Non l’aveva mai raccontato prima ma, a pochi giorni dal debutto della nuova stagione di Domenica In, ha deciso di rivelare quanto le è successo nel corso di queste ultime settimane. Tre operazioni e altre due in programma, la vista che se ne è momentaneamente andata ma la voglia di ricominciare: non è una che si arrende, lo sappiamo, ma stavolta non ha avuto timore di definire la sua condizione con un termine molto forte. “Perdere la vista è stato un trauma“, ha raccontato, ma non intende fermarsi.

La nuova edizione di Domenica In è infatti alle porte e, benché sia l’ultima, ha ancora l’entusiasmo degli inizi e il desiderio di rinnovare un programma che con il tempo è diventato la sua casa base. La prima del 15 settembre è certa, malgrado sia in studio con l’occhio destro che ancora non ha recuperato completamente, con un ampio spazio che sarà concesso ai temi di attualità. Immancabili le interviste che hanno contribuito al successo dello show, mentre si pensa anche all’introduzione di un gioco com’era ai vecchi tempi.

Nella lunga intervista in cui ha parlato del suo problema di salute, fortunatamente in via di guarigione, non ha dimenticato suo marito, di cui parla spessissimo. Com’è noto, ha infatti mantenuto un ottimo rapporto con i suoi ex – in particolare con Renzo Arbore e con Jerry Calà – ma ha spiegato che Nicola Carraro non è affatto geloso: “In amore non ho avuto delusioni, ho amato e sono stata riamata incondizionatamente. Ho sempre seguito il cuore, non ho mai calcolato nulla. Con Renzo siamo uniti come non mai, lui ogni tanto mi ricorda che sono sposata, ma sono legata a un uomo intelligente (Nicola Carraro), che non ha gelosie retroattive e mi lascia libera di voler bene alle persone che ho amato. Voglio bene a Renzo, a Jerry (Calà)”, ha raccontato.