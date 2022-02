Venier e Calà: i due ex celebrano la loro amicizia su Instagram

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Mara Venier e Jerry Calà sono la dimostrazione che si può rimanere grandi amici anche quando una relazione finisce, nonostante gli sbagli e il passato vissuto. Tra i due infatti c’è stato un matrimonio durato tre anni, ma anche ora che è finito è viva la sintonia e l’affetto. Mara e Jerry, infatti, si sono mostrati divertiti su Instagram durante una cena, una vera notte di follie e simpatie insieme ad alcuni amici e a parte della famiglia della presentatrice.

Mara Venier e Jerry Calà: la cena insieme su Instagram

La Venier e Calà sono grandi amici, ormai da diversi anni. Dopo un matrimonio finito, tra i due è sbocciata un’amicizia così intensa che il feeling sembra non essere finito. Dopo essere stata a Milano a trovare il suo grande amico Lamberto Sposini, a cui Mara è molto legata e con cui ha festeggiato il suo settantesimo compleanno, la Venier è tornata di fretta a Roma. Qui ha incontrato l’amico Jerry Calà, con cui è andata a cena al ristorante. Insieme a loro anche la figlia Elisabetta Ferracini nata dalla relazione con l’attore Francesco Terracini, il compagno Pierfrancesco Forleo e l’amico di Mara, il giornalista Marco Luci.

I due seduti accanto al tavolo ridono e scherzano insieme, poi Mara intona il ritornello della celebre hit di Ivana Spagna, Gente come noi e Jerry Calà la segue: “Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene”. Mara, sorridente e allegra dà un bacio affettuoso al comico a dimostrazione della tenera amicizia che li unisce per poi uscire dal locale insieme ancora divertiti.

Dopo il matrimonio fallito, un’amicizia che dura da anni

L’amore tra Mara Venier e Jerry Calà è nato sul set, quando i due recitavano insieme nella pellicola Vado a Vivere da solo, il primo film dove il protagonista è proprio Calà. I due si sono poi sposati nel 1984, ma il loro matrimonio è durato poco: dopo soli tre anni infatti, i due hanno divorziato. La rottura, estremamente turbolenta, sembra essere stata causata dai tradimenti ripetuti da parte dell’attore comico, così come la stessa Mara Venier ha raccontato durante numerose interviste.

Come racconta proprio Mara Venier, Jerry Calà sembra averla tradita anche durante la loro festa di matrimonio, quando mentre la presentatrice di Domenica In festeggiava insieme ai suoi ospiti, lui era sparito nel bagno insieme ad un’altra. Nonostante l’amore e la relazione sentimentale tra i due non sia andata a buon fine, la loro amicizia sembra più profonda e serena che mai, a dimostrazione del fatto che tra i due non esistono più rancori rivolti al passato.

Oggi Mara è legata all’imprenditore Nicola Carraro, con cui ha festeggiato 15 anni di matrimonio proprio la scorsa estate. Mara è molto legata alla sua famiglia, alla figlia Elisabetta e al nipote Giulio con cui ama divertirsi sui social, ma anche al figlio Paolo Capponi da cui ha avuto il nipotino Claudio. Jerry Calà invece, dopo la separazione da Mara Venier ha conosciuto durante le vacanze in Sardegna nell’estate 2001 Bettina Castioni con cui si è sposato nel 2002 e da cui è nato il figlio Johnny Calà.