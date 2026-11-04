Nicola Savino, chi è la moglie Manuela Suma: la vita privata del conduttore

Nicola Savino e la moglie, Manuela Suma: un amore lontano dai riflettori, il primo matrimonio finito e la figlia Matilda. Cosa sappiamo della loro vita privata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Nicola Savino e Manuela Suma

Ironico, brillante e sempre pronto a strappare un sorriso al pubblico, Nicola Savino è uno dei volti più amati della televisione italiana. Eppure, quando si tratta della sua vita privata, il conduttore preferisce decisamente cambiare registro: niente gossip a tutti i costi, poche fotografie sui social e una storia d’amore vissuta con grande discrezione. Da oltre vent’anni al suo fianco c’è infatti Manuela Suma, costumista televisiva e madre di sua figlia Matilda, la donna che gli ha fatto ritrovare la fiducia nel matrimonio dopo una prima esperienza sentimentale finita con un divorzio.

Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino

Nonostante lavori nel mondo dello spettacolo, Manuela Suma ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori: costumista per diversi programmi televisivi, la moglie di Nicola Savino conosce perfettamente i ritmi e le dinamiche di un ambiente in cui la visibilità è spesso parte integrante della professione. Eppure, insieme al marito, ha scelto di proteggere il più possibile la propria quotidianità.

La coppia si è sposata nel 2009, dopo diversi anni di relazione e quattro anni dopo la nascita della figlia Matilda, venuta al mondo nel 2005, e il loro è un amore costruito nel tempo, lontano dai clamori del gossip e dalle continue esposizioni mediatiche.

Sui social, infatti, Nicola e Manuela condividono soltanto qualche momento speciale, soprattutto in occasione di anniversari e ricorrenze importanti, una scelta che racconta molto del loro rapporto: per entrambi, la serenità familiare sembra avere decisamente più valore della popolarità.

Anche perché non tutti sanno che quello con Manuela Suma è il secondo matrimonio di Nicola Savino: il conduttore si era già sposato a soli 24 anni, ma quella prima esperienza era terminata dopo poco tempo.

A raccontare i motivi di una scelta così precoce era stato lui stesso durante un’intervista al programma Sottovoce, spiegando quanto la separazione dei suoi genitori avesse influenzato il suo modo di vivere i sentimenti.

Savino aveva infatti desiderato fin da giovanissimo costruire una famiglia stabile, quasi per trovare quell’equilibrio che gli era mancato durante l’adolescenza ma con il tempo, però, aveva compreso quanto fosse importante non affrettare decisioni così significative.

Una consapevolezza che, probabilmente, lo ha accompagnato anche nella relazione con Manuela, diventata negli anni il suo punto di riferimento sentimentale.

La sorpresa romantica di Nicola Savino alla moglie Manuela

Dietro l’ironia che contraddistingue da sempre Nicola Savino si nasconde anche un uomo decisamente romantico: a dimostrarlo è un episodio raccontato dalla stessa Manuela Suma in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. In occasione di un suo compleanno, infatti, Nicola aveva organizzato una sorpresa davvero indimenticabile.

Dopo averla bendata, l’aveva accompagnata a una festa con tutti gli amici più cari, ma il regalo più emozionante doveva ancora arrivare: ad attenderla, seduto al pianoforte, c’era Marco Masini, il cantante che Manuela amava particolarmente fin da ragazza.

A completare la famiglia c’è infine Matilda, nata nel 2005, che ha rappresentato una svolta importante nella vita del conduttore: Nicola ha parlato più volte del rapporto con la figlia, raccontando con la consueta autoironia anche le difficoltà di essere padre.

Non sempre è semplice mantenere la calma, soprattutto quando emergono discussioni e differenze generazionali: lo stesso Savino ha ammesso di perdere talvolta la pazienza e di rendersi conto, successivamente, di non aver gestito le situazioni nel modo migliore.

Ma tra i due non mancano momenti di grande complicità, come le passeggiate in Vespa e la passione condivisa per la musica, anzi proprio su questo argomento il conduttore ha raccontato di affidarsi spesso ai consigli della figlia, riconoscendole una particolare capacità di individuare nuovi artisti e tendenze musicali.

E mentre Nicola continua a dividersi tra radio e televisione, Manuela e Matilda restano le protagoniste della sua vita lontano dalle telecamere rappresentando al meglio una famiglia che ha scelto di custodire i propri momenti più importanti nella dimensione privata.