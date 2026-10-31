Chi è Simona Sparaco, la moglie di Massimo Gramellini

Sposata al giornalista Massimo Gramellini è Simona Sparaco, letterata come il compagno, è una scrittrice e sceneggiatrice di grande successo

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IPA Simona Sparaco e Massimo Gramellini

Chissá di cosa parleranno a cena Massimo Gramellini e Simona Sparaco, la letteratura di certo è di casa. Moglie del noto giornalista e romanziere è una figura di altrettanta autorevolezza. Simona Sparaco, al suo fianco dal 2018, è infatti un’affermata scrittrice e sceneggiatrice, vincitrice di numerosi premi di settore. Il loro è un amore arrivato già grandi e, forse proprio per questo, destinato a durare per sempre.

Simona Sparaco, scrittrice di successo

Simona Sparaco è nata a Roma il 14 dicembre 1978, oggi ha 48 anni. Dopo il diploma si è trasferita a Londra per studiare Scienze della Comunicazione e, tornata in Italia, ha proseguito la carriera accademica. Ha conseguito una seconda laurea in Lettere, indirzzo Spettacolo, e in seguito frequentato numerosi master di scrittura creativa.

Nel 2005, non ancora trentenne, esordisce con il romanzo Anime di carta. Quattro anni dopo, il suo secondo lavoro Nessuno sa di noi le vale un posto da finalista al Premio Strega e la vittora al Premio Roma. Nel 2014 pubblica Se chiudo gli occhi, che l’anno successivo vince il Premio Tropea e il Premio Salerno Libro d’Europa. Tra i suoi romanzi successivi Equazione di un amore, Nel silenzio delle nostre parole, Lovebook e Bastardi senza amore.

Sparaco è stata anche sceneggiatrice, occupandosi del soggetto della serie tv I fantastici 5, ideata dal marito. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, in Francia, Spagna, Sud America, Giappone, Inghilterra e Russia. Il suo ultimo romanzo è stato pubblicato nel 2022 e si intitola La vita in tasca.

La storia d’amore con Massimo Gramellini

Simona Sparaco e Massimo Gramellini si conoscono nel 2018. A far loro da cupido un’amica in comune, anche lei scrittrice, Chiara Gamberale. Pensando (e a buon ragione) che fossero perfetti l’uno per l’altra ha organizzato un aperitivo per farli conoscere. Poco più di un anno dopo, Simona e Massimo sono andati a vivere assieme e hanno dato alla luce il loro primo figlio Tommaso, nato nel 2019. Lo stesso anno la coppia è convolata a nozze con una cerimonia intima e privata.

Sparaco era già mamma di Diego, che ha accolto con grande gioia l’arrivo del fratellino. “È un bravo baby sitter, – ha raccontato Simona all’epoca, Diego aveva 8 anni e mezzo – Ha persino trovato un modo di comunicare con il fratellino e ci traduce le sue richieste”.

Sparaco non era stata precedentemente sposata. Massimo Gramellini, invece, aveva alle spalle due matrimoni con Maria Laura Rodotà e Elisa Galletta. Coppia nella vita e, qualche volta, anche nel lavoro. Non è raro vederli assieme sul palco, impegnati a presentare i rispettivi nuovi libri. Assieme hanno partecipato alla raccolta di racconti d’amore Un bacio in bocca.

Il loro è un legame maturo e sereno, fatto di complicità e sostegno reciproco. “Siamo arrivati a un punto delle nostre vite nel quale volevamo entrambi essere felici e non soffrire più” e scelsero di farlo assieme. “Io e Massimo ci siamo guardati, ci siamo riconosciuti e abbiamo deciso di coniugare insieme i verbi al futuro”.