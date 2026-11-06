Che lavoro fa Massimo Galimberti, il fidanzato di Veronica Gentili

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Gentili

Massimo Galimberti è l’uomo che ormai diverso tempo è accanto a Veronica Gentili. Fra i due c’è un legame fortissimo e un amore che presto verrà coronato dalla nascita della loro prima figlia.

Che lavoro fa Massimo Galimberti

Massimo Galimberti e Veronica Gentili sono legati da ben dodici anni. Un amore importante, vissuto sempre lontano dai riflettori e protetto da gossip e indiscrezioni. Classe 1973, Massimo Galiberti è originario di Pescara e lavora da anni nel settore cinematografico.

53 anni e una lunga carriera alle spalle, Galimberti si è diplomato al liceo Gabriele D’Annunzio di Pescara, città in cui ha vissuto la sua infanzia. Si è poi laureato in Lettere all’Università statale di Chieti e nel 2005 ha conseguito un dottorato di ricerca all’Università Roma Tre in Cinema.

Proprio durante il suo dottorato Massimo Galimberti ha scoperto il suo grandissimo amore per il cinema, un settore che ha plasmato nel tempo il suo percorso professionale. Il fidanzato di Veronica Gentili è stato insegnante di Storia del cinema presso l’Università dell’Aquila, in seguito è diventato professore presso l’Università di Roma Tre. Proprio per questo si è trasferito nella Capitale, lasciando l’Abruzzo.

Ha insegnato inoltre alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e al Saint Louis College of Music. Non solo, Massimo Galimberti ha ricoperto anche degli incarichi importanti nel settore televisivo e cinematografico.

Fra il 2008 e il 2016 è stato responsabile della programmazione di Rai Movie, più o meno nello stesso periodo ha collaborato nella direzione artistica del Festival Internazionale del Film di Roma. Fa inoltre parte dell’Accademia del Cinema Italiano ed è fra i giurati ed esperti che hanno il compito di selezionare e votare i candidati ai David di Donatello.

Veronica Gentili incinta di Massimo Galimberti: la felicità e la scelta del nome

L’amore fra Veronica Gentili e Massimo Galimberti è sempre stato forte e indissolubile. Un sentimento importante che ora diventerà più forte con la nascita della loro prima figlia.

Ad annunciare la gravidanza la stessa giornalista che durante una puntata delle Iene ha svelato di essere incinta del compagno. Veronica ha raccontato di essere molto felice e di aver già discusso con il fidanzato riguardo il nome della figlia che avrà.

“Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento – ha rivelato la giornalista -. Ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi, una bambina”.

Poi l’ironia sul compagno Massimo Galimberti: “Che sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo alle Iene, le notizie diamole tutte fino in fondo! Sul nome c’è il solito dibattito accesissimo col padre ma ovviamente alla fine vincerò io. E sono felice. Felice come una bambina, anche se forse dovrei dire come una mamma, che un po’ mi spaventa, perché ancora mi ci devo abituare”.

Infine la conclusione: “E quindi nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio, qui a Le Iene… che ovviamente continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop”.