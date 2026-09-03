La mamma di Lewis Hamilton manda in visibilio Milano, ovazione per i piloti Ferrari in Piazza Duomo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Lewis Hamilton e sua mamma

Milano si è tinta di rosso trasformandosi in una grande festa Ferrari alla vigilia del Gran Premio d’Italia. In Piazza Duomo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno incontrato una folla entusiasta, pronta a sostenere i due piloti prima del weekend di gara. A sorprendere il pubblico però è stata anche Carmen Larbalestier, madre di Hamilton, apparsa sulla terrazza di Palazzo Reale: il suo saluto ha scatenato un’ovazione spontanea, mentre il pilota inglese osservava la scena con un sorriso tenerissimo.

La mamma di Lewis Hamilton si affaccia e Milano la applaude

La comparsa di Carmen Larbalestier ha aggiunto un tocco sorprendente alla giornata milanese dedicata alla Ferrari. Dalla terrazza di Palazzo Reale, la madre di Lewis Hamilton ha salutato i fan del figlio, ricevendo una risposta immediata e calorosa dalla piazza. In pochi istanti, l’attenzione si è spostata dai riflettori puntati sui piloti di Formula 1 a un momento più spontaneo, capace di coinvolgere il pubblico.

Hamilton dal canto suo ha accolto la scena con un sorriso, lasciando trasparire il legame speciale con la madre. La sua presenza accanto al figlio, soprattutto nelle occasioni più importanti, è ormai una costante discreta ma riconoscibile del percorso del sette volte campione del mondo.

Poco dopo, però, i protagonisti sono tornati a essere i piloti Ferrari. Hamilton e Charles Leclerc hanno incontrato una folla entusiasta, riunita nel cuore di Milano per celebrare la scuderia e accompagnare con il proprio sostegno l’attesa verso il Gran Premio d’Italia.

Hamilton e Leclerc, l’attesa per il GP di Monza

Sul palco davanti a Palazzo Reale, i due ferraristi hanno parlato soprattutto di ciò che tutti volevano sentire: la possibilità di vedere la Ferrari protagonista al GP di Monza.

“Abbiamo un obiettivo, quello di riportare la Ferrari al vertice. Spero che in questo weekend potremo lottare per la vittoria”, ha detto Hamilton, senza nascondere le ambizioni per il Gran Premio di casa della scuderia.

Charles Leclerc ha rilanciato con altrettanta convinzione: “Noi ci crediamo e ce la metteremo tutta per centrare i due gradini più alti del podio”. Parole accolte con entusiasmo da un pubblico che, almeno per un pomeriggio, ha voluto dimenticare classifiche e calcoli per lasciarsi trascinare dall’atmosfera.

Monza, d’altra parte, non è una gara come le altre per la Ferrari. È l’appuntamento in cui pressione e passione si mescolano più che altrove, e ogni promessa fatta davanti ai tifosi assume inevitabilmente un peso maggiore.

Il ricordo di Schumacher e una Ferrari che vuole sorprendere

Nel corso dell’evento non è mancato anche un richiamo alla storia del Cavallino, con il ricordo di Michael Schumacher e del legame speciale costruito dal campione tedesco con Monza. Per Leclerc, cresciuto ammirando le imprese di quella Ferrari, il confronto con una pagina tanto importante del passato rappresenta soprattutto uno stimolo.

Adesso, però, tutta l’attenzione si sposta sulla pista. Milano ha già fatto sentire il proprio entusiasmo e ha consegnato a Hamilton e Leclerc una dose extra di energia. Resta da capire se quel calore potrà accompagnarli anche nel weekend di gara.

Intanto Carmen Larbalestier si è già presa il suo piccolo momento di gloria da vera protagonista: senza casco, senza monoposto e senza bisogno di correre, è riuscita comunque a strappare uno degli applausi più calorosi della giornata.