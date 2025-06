Malore per il leader dei Village People, Victor Willis sviene sul palco a Palermo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Malore e preoccupazione per Victor Willis, cantante dei Village People, che ha avuto un malore durante un concerto, accasciandosi sul palco mentre si stava esibendo. L’artista 73enne si trovava a Palermo, nel Teatro di Verdura, in occasione del Jazz Festival.

Il cantante è stato colto da un collasso causato, probabilmente, dalla disidratazione, dopo aver affrontato 45 minuti di show. Il leader dei Village People è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti e trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dove ha ricevuto le prime cure.

La moglie di Victor Willis, che era presente al concerto, ha dichiarato che durante la lunghissima carriera del marito non era mai accaduto un fatto del genere. Il live è stato ovviamente sospeso, ma le condizioni del leader dei Village People si sono immediatamente stabilizzate.

Secondo le prime informazioni, il cantante si è sottoposto agli accertamenti e agli esami medici. In seguito ha firmato le dimissioni volontarie per poter tornare negli Stati Uniti.

“Il cantante durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l’Orchestra Jazz Siciliana”, ha spiegato l’organizzazione in una nota.

Chi è Victor Willis

Cantante e coautore dei Village People, Victor Willis è passato alla storia per i suoi costumi iconici da ufficiale di marina o poliziotto, sfoggiati sul palco insieme agli altri membri del suo gruppo. Caratterizzato da una voce baritonale, l’artista ha contribuito in modo determinante al successo della disco music e dei Village People in tutto il mondo.

Willis ha co-firmato canzoni leggendarie come Y.M.C.A., In the Navy, Macho Man e Go West. Nel 1979 ha abbandonato la formazione, tornando poi nel 1984 poco prima di lasciarla definitivamente nel 1985.

L’artista è stato protagonista di un’accesa battaglia legale per riottenere i diritti delle canzoni co-scritte da lui, riprendendo il controllo dell’immagine e del nome dei Village People.

“Sono l’autore di YMCA, quindi sono felice di aver ottenuto di nuovo il copyright della mia canzone! – aveva spiegato Victor Willis in quell’occasione, intervistato dall’Huffington Post Italia – Si tratta della mia musica per questo ho combattuto tanto per riappropriarmi di una cosa che mi appartiene di diritto”.

Qualche tempo fa Victor Willis era rimasto coinvolto in una polemica legata all’uso di YMCA da parte di Donal Trump. In quell’occasione l’artista aveva parlato della genesi della canzone e del suo significato, affermando che la canzone non sarebbe affatto un inno della comunità LGBTQ+.

“Come ho ripetuto più volte in passato – aveva scritto in un lungo e controverso post -, si tratta di una falsa supposizione basata sul fatto che il mio co-autore era gay, che lo erano anche alcuni (non tutti) i Village People e che il primo album del gruppo era incentrato sullo stile di vita gay. La supposizione si basa anche sul fatto che la Y.M.C.A. era a quanto pare usata come ritrovo gay e quindi, sommata al fatto che uno degli autori e alcuni dei Village People erano gay, doveva essere un messaggio per i gay. Lo ripeto: smettete di pensare male. Non è così”.