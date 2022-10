Malore per Enzo Gragnaniello: infarto sul palco. L’ultimo post su Instagram

Fonte: ANSA Enzo Gragnaniello ha un infarto sul palco

Era stata una bellissima serata di musica e parole, di quelle che ama più di ogni altra cosa al mondo. Il pubblico festante, la gioia di esibirsi sul palco e poi, all’improvviso, un malore. Enzo Gragnaniello si è accasciato al suolo poco prima della fine del suo concerto a Camigliano, in provincia di Caserta, data che aveva preannunciato con grande emozione nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Momenti difficili per il cantautore napoletano e per il pubblico che, con tanta preoccupazione, non ha smesso di sostenerlo.

Enzo Gragnaniello, malore sul palco

“Anche per l’autunno, il tour non si ferma”, aveva scritto qualche settimana fa preannunciando le nuove date dei suoi concerti. Enzo Gragnaniello è un vero animale da palcoscenico, uno di quegli artisti che con voce, musica e parole riescono a far breccia nel cuore del pubblico. E non è un caso che la sua sia una delle carriere più longeve e brillanti della musica italiana.

Purtroppo, però, il suo entusiasmo ha subito una battuta d’arresto. Come riportato da CasertaNews, il cantautore stava per concludere il concerto a Camigliano, in provincia di Caserta, che nella sera di martedì 11 ottobre ha coinvolto tantissimi fan pronti a invadere piazza Kennedy. Il classico e immancabile momento dei saluti, di quelli che da spettatori assaporiamo con gioia ma anche un po’ di malinconia.

Un momento che avrebbe dovuto essere di congedo e saluti si è trasformato in un vero incubo per i presenti. Verso le 23 Enzo Gragnaniello si è improvvisamente accasciato sul palco di piazza Kennedy, accusando un malore non ben definito e che ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza, giunta in loco dopo circa un’ora.

Come sta Enzo Gragnaniello dopo l’infarto

Sotto gli occhi sconvolti dei presenti, il cantautore napoletano è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale civile di Caserta, la struttura più vicina per assicurare un intervento tempestivo. Dopo il suo arrivo, i medici hanno effettuato i dovuti controlli, appurando che si trattasse di infarto. Così si sono messi immediatamente all’opera per l’impianto di uno stent cardiaco e, dopo qualche ora di riposo, sembra che le condizioni di Enzo Gragnaniello siano rassicuranti.

L’artista partenopeo a quanto pare è fuori pericolo e, come riporta Il Mattino, nella mattinata di mercoledì 12 ottobre ha potuto mettersi in contatto con la propria famiglia, mediante una videochiamata.

L’affetto dei fan su Instagram e Facebook

Resta fisso lì, sui profili Facebook e Instagram del cantautore, quell’ultimo post condiviso qualche giorno prima dell’attesissima data di Camigliano. Ed è proprio sotto la locandina che ritrae Enzo Gragnaniello che amici e fan non hanno perso tempo per dedicargli qualche parola di augurio e di conforto. “Buona guarigione!!! “, “Forza Sciamano “, “Rimettiti subito in forma Maestro, i prossimi tuoi concerti ti aspettano! Buona guarigione…” sono solo alcuni commenti che nelle ultime ore hanno fatto capolino, in un mix di preoccupazione e di speranza.

La speranza che il Maestro, come lo chiamano molti, si rimetta presto e torni a illuminare i palcoscenici d’Italia con la sua musica e quei successi immortali che lo hanno reso famoso. Da Cu ‘mme, che ha interpretato insieme a Mia Martini e a Roberto Murolo nel 1991, passando per il Festival di Sanremo del 1999 con Ornella Vanoni, per la quale ha scritto Alberi. E ancora quattro Targhe Tenco e collaborazioni con i più grandi artisti italiani, da Andrea Bocelli ad Adriano Celentano.